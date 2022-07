Italien: Bestätigung für zweite Corona-Auffrischungsimpfung

Symbolbild Coronaimpfung.jpg © Zabed Hasnain Chowdhury via IMAGO

Im Kampf gegen Covid-19 startet Italiens Regierung mit der zweiten Auffrischungsimpfung.

Rom - Diese sei für Menschen älter als 60 Jahre und Vorerkrankte älter als zwölf Jahre vorgesehen, teilte das italienische Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Entscheidung folge damit auf die Empfehlung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Eine Impfung mit dem «zweiten Booster» sei 120 Tage nach dem ersten Booster oder nach einer so lange zurückliegenden Corona-Infektion möglich.

In Italien sind die meisten Corona-Restriktionen aus dem Alltag verschwunden. Touristen brauchen bei der Einreise weder Test- noch Impfnachweis. In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Menschen noch Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Für den Zugang in Gesundheitseinrichtungen wird noch ein Impf- beziehungsweise Negativtest-Nachweis verlangt. Die Infektionszahlen stiegen zuletzt wieder. Am vergangenen Dienstag meldeten die italienischen Behörden mehr als 132 000 Neuinfektionen mit dem Virus binnen eines Tages - ein Höchststand der vergangenen Monate. Höher lag der Wert zuletzt nur am 1. Februar (rund 133 000 Fälle). Am Montag verzeichneten die Behörden knapp 37 800 Corona-Neuinfektionen. (dpa)