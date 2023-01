„Meloni-Flüsterer“ will Debatte „soft“ umkrempeln – Steve Bannons Mann in Italien hat große Pläne

Von: Foreign Policy

Benjamin Harnwell im ominösen Kloster Trisulti. (Archivbild) © Alvise Armellini/Imago

Ein italienischer Ableger von Steve Bannons „War Room“ will Italiens politische Debatte „soft“ verändern. Und „Melonie-Flüsterer“ Harnwell „in den Himmel“.

Steve Bannon finanziert in Italien einen Ableger seines „War Room“ mit – das Ruder dort hat „Meloni-Flüsterer“ Benjamin Harnwell.

Bei einem Hausbesuch erläuterte der frömmelnde Christ seine Pläne und gab teils irritierende Einblicke in sein Denken.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 15. Januar 2023 das Magazin Foreign Policy.

Rom – An einem kühlen Novemberabend sitzt Benjamin Harnwell auf einem dicken Sofa in der opulenten Wohnung, die er sich im Herzen Roms gemietet hat, aus Lautsprechern ertönt in satten, warmen Klängen Mozarts „Cara, la Dolce Fiamma“. Sein Hund Ajax ist damit beschäftigt, einen Stoffhasen zu zerlegen, während seine beiden Katzen versuchen, auf die Terrasse zu flüchten.

„Philomena, nein! Rein!“, ruft Harnwell, bevor ihm Ajax, der sich von dem Hasen gelöst hat, plötzlich auf die Brust springt und ihn mit seiner großen, feuchten Zunge ableckt. „Ajax, lass mich arbeiten, bitte.“ Er versucht vergeblich, sich wieder seinem iPad zuzuwenden, auf dem er die italienischen Nachrichten nach Themen durchsucht, die die Rechten aufstacheln könnten. Es ist ein weiterer hektischer Tag im internationalen Büro des äußerst beliebten „War Room“-Podcasts und seines brandneuen italienischen Ablegers. Die Sendezeit rückt immer näher.

„War Room: Rome“ ist die jüngste seltsame Ausgeburt der langen und turbulenten Beziehung zwischen Harnwell, einem 47-jährigen katholischen Konservativen aus der englischen Stadt Leicester, und Steve Bannon, dem cholerischen ehemaligen Chefstrategen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Trump und religiöser Fundamentalismus: Bannons rechter Einflüsterer für Italien

Wie Bannon ist Harnwell religiös – als Sohn atheistischer Eltern konvertierte er als junger Mann zum Katholizismus – und er entwickelte seine ganze eigene Mischung aus Trump‘schen und religiös-fundamentalistischen Sympathien während eines langen Aufenthalts in Brüssel, wo er für einen prominenten euroskeptischen Parlamentarier arbeitete, für eine katholische Sichtweise der österreichischen Wirtschaft warb und das Dignitatis Humanae Institute gründete, eine Denkfabrik, die den „radikalen Säkularismus“ im Westen rückgängig machen will.

Harnwell zog 2010 nach Rom, um sich in vatikanischen Kreisen einzuschmeicheln, und freundete sich mit einer Reihe von Kardinälen an, die den fortschrittlichen Papst Franziskus hassen. Als ein einflussreicher Kardinal von anderen Rechten beschuldigt wurde, ein heimlicher Unterstützer der Homosexuellenrechte zu sein, griff Harnwell persönlich ein, um die tadellose Bilanz seines Freundes in Sachen Intoleranz zu verteidigen – und so lernte er Bannon kennen.

Bannon-Anhänger in Italien: Populistische Revolte in Europa ist das Ziel

Harnwell ist seither ein begeisterter Anhänger des einstigen Trump-Flüsterers, den er für ein unvergleichliches Genie hält; einen virtuosen Meister komplexer medienpsychologischer Operationen und geopolitischer Intrigen. Im September 2022 war Bannon vom Wahlsieg der rechtsextremen italienischen Partei „Fratelli d‘Italia“ begeistert und bot an, eine Rom-Ausgabe seines Flaggschiff-Podcasts „War Room“ zu finanzieren. Die Produktion übernahm Harnwell. Das Spin-Off sollte Bannons fortgesetztem, absurdem Ziel dienen, populistische Revolten in ganz Europa zu schüren – und Harnwell wurde mit Begeisterung zum willfährigen Ausführenden.

Steve Bannon, der frühere Chefstratege von Donald Trump. (Archivbild) © Marco Bonomo/dpa

„Italien ist zwar nur die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU, hat aber eine enorme kulturelle Anziehungskraft“, so Harnwell gegenüber Foreign Policy. „Dieses Land ist auch, wie Steve schon lange vor allen anderen erkannte, ein äußerst wichtiges Labor für populistische nationalistische Politik. Wenn wir die von den Lesern von Foreign Policy so geliebte regelbasierte Ordnung zerstören – nein, torpedieren – wollen, dann wird das, was in Italien passiert, von grundlegender Bedeutung für diesen Kampf sein.“

Harnwell blickt wieder auf sein iPad und sieht sich die Nachrichten an. Jeden Wochentag gibt die Sendung einen Überblick über die seiner Meinung nach am meisten unterschätzten Themen der italienischen Politik. „Ich wähle die substanziellsten und wichtigsten Geschichten aus, nicht die, die am meisten Schlagzeilen machen“, sagt er, während er die progressive Zeitung La Repubblica durchblättert. „Was ist zum Beispiel mit der Europäischen Zentralbank los, die Bargeld elektronisch auszahlt.“ Das Ganze soll glaubhaft langweilig und seriös wirken, sagte er.

Italien: Ex-Trump-Vertrauter Bannon will expandieren – „In die politische Debatte eindringen“

„Es zeugt von Steves Seriosität, wenn er sagt: ,Das muss auf Italienisch sein‘“, sagt Harnwell, während er versucht, seine Haustiere in Schach zu halten. Das Ziel der Sendung ist es, Bannons nationalistische und populistische Ideen in der Muttersprache eines Zielpublikums zu vermitteln und eine tiefere Präsenz zu schaffen, die „in die politische Debatte Italiens eindringt“, erklärt er.

Das letzte Mal, als Bannon und Harnwell versucht hatten, in die italienische Politik „einzudringen“, handelte es sich um die extrem rechte Akademie für das jüdisch-christliche Abendland, eine sogenannte „Gladiatorenschule“ in den Bergen Mittelitaliens, deren Ziel es war, eine neue Generation rechtsextremer Denker und Politiker auszubilden. Die Akademie war mit Bannons finanzieller Unterstützung in einem alten Kloster namens Trisulti untergebracht worden, das sich an bewaldeten Hängen über der kleinen Stadt Collepardo erhebt.

Harnwell, der größtenteils von Bannon finanziert wird, hatte fast drei Jahre lang in Trisulti in einer Art heiterer Halbisolation gelebt, nur mit einem Portier, einem Koch, zwei Katzen und seinem aggressiven jungen belgischen Schäferhund als Gesellschaft. Er verliebte sich in den Ort und verbrachte seine Tage damit, durch die einsamen Klöster zu wandern, Jordan Petersons „12 Regeln für das Leben“ nicht zu lesen und einen Lehrplan zu entwerfen.

„Meloni-Flüsterer“? Bannons Italien-Ableger will rechte Argumente „soft“ formulieren

Viele der von ihm geplanten Kurse konzentrierten sich auf eine Art Medientraining, bei dem es darum ging, rechte Argumente so „soft“ zu formulieren, dass sie in die Mainstream-Medien eingeschleust werden könnten. (Ein Beispiel: „Frauen haben das Recht zu wählen, aber sie haben auch das Recht, das Leben zu wählen.“) Das Ziel sollte sein, „Rufmord“ durch linke Zeitungen zu vermeiden, sagte er.

Bald jedoch wurde Harnwell zum Gegenstand zahlreicher Proteste und rechtlicher Anfechtungen seitens italienischer Behörden, die ihm vorwarfen, er habe gelogen, als er behauptete, er habe bereits Erfahrung in der Leitung eines Museums, um den Pachtvertrag für Trisulti zu erhalten. In seiner Verzweiflung verschanzte er sich im Kloster, bis er von einem Aufgebot von Carabinieri buchstäblich zum Verlassen gezwungen wurde. Seine rechten Verbündeten, darunter ehemalige Minister und Kardinäle, ließen ihn weitgehend im Stich. Wie Bannon, der wegen Missachtung des US-Kongresses angeklagt wurde, fühlte er sich als Opfer. Und seine Probleme sind ihm seitdem nach Rom gefolgt, wo er weiterhin mit mehreren strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit der Anmietung des Klosters konfrontiert ist.

„Ich kann es kaum erwarten, in den Himmel zu kommen und die Bänder abzuspielen, um zu beweisen, dass ich dies und nicht das gesagt habe.“

Harnwell sieht sich, wie viele Rechte, als Opfer mächtiger linker Verschwörungen. Das Scheitern der Akademie hat seinen Verdacht nur noch verstärkt, dass er es mit einem Komplott bösgläubiger Akteure zu tun hat – Politiker, Gerichte und Journalisten (deren Aussagen er aufzeichnet) –, die es auf ihn abgesehen haben. Die Anschuldigungen, zusammen mit obskuren Fällen empfundener Ungerechtigkeit aus den Tiefen der Kindheit, scheinen ihn tief erschüttert zu haben. Er sagte Foreign Policy ernsthaft, dass er, wenn er in diesem Leben keine Rehabilitation findet, diese im nächsten Leben suchen wird. „Ich kann es kaum erwarten, in den Himmel zu kommen und die Bänder abzuspielen, um zu beweisen, dass ich dies und nicht das gesagt habe“, erklärte er. Er hofft, „War Room: Rome“ könnte etwas besser abschneiden und er könnte mit der Zeit seine Freunde bei der neu aufstrebenden italienischen Rechten zurückgewinnen.

Bannon-Podcast in Italien: Alles in allem ziemlich harmloser Stoff

Es ist bereits kurz nach 18 Uhr. Ein kalter Nordwind pfeift durch die Ruinen im Zentrum von Rom. Harnwell beendet seine Vorbereitungen, schlüpft in einen eleganten Anzug und streicht sich das winzige Haarbüschel unter der Unterlippe glatt. Er baut seine Aufnahmegeräte auf, setzt sich aufrecht in die Mitte seines Sofas und unterhält sich kurz mit seinen Gästen in anderen Ecken des Landes, mit dem Politiker Piero De Luca und dem Schriftsteller Alessandro Nardone. Er drückt eine Taste auf seinem iPad, und die Show beginnt.

Alles in allem ist es ziemlich harmloser Stoff. Mit seinen Gästen spricht Harnwell in seiner leicht näselnden Leicestershire-Variante des Italienischen über die italienischen Arbeitsgewohnheiten und das Fehlen der amerikanischen „Can-do-Attitüde“ („etwas, das wir von ihnen lernen können“). Er äußert sich über die Kehrtwende der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Bezug auf die Lockerung der Beschränkungen für Bargeldtransaktionen und erörtert einige Minuten lang eine neue politische Ernennung im Zusammenhang mit den italienischen Geheimdiensten.

Es handelt sich nicht um das aus US-Sicht übliche rechte Gerede über Drag-Queens in Schulen und militante Antifa-Aktivisten auf der Straße, sondern um eine Auswahl, die ein Bild kühler, analytischer Nüchternheit vermitteln sollte. Er glaubt, dass seine Bereitschaft, auch seine eigene Seite zu kritisieren, ihn von den unehrlichen, hysterischen Atheisten unterscheidet, die die Mainstream-Medien beherrschen. (Deshalb besteht er darauf, dass der einzige säkulare Denker, den er auch nur vage respektiert, der Philosoph Friedrich Nietzsche ist, „weil er seinen Grundprinzipien in die Augen sah und nicht blinzelte – und dann verrückt wurde“).

Bannons Mann in Italien: Schon jetzt Ruf als „Meloni-Flüsterer“

Die Folge endet nach 20 Minuten und 27 Sekunden. Da die Sendung neu ist, hat sie nur ein paar hundert Zuhörer pro Folge, aber Harnwell rechnet damit, dass Tausende zuhören werden, sobald sie sich etabliert hat, ähnlich wie bei der Hauptsendung. Dennoch hat sich Harnwell bereits einen Namen als Meloni-Flüsterer gemacht, indem er seine reaktionäre Sicht auf die italienische Politik in progressiven Medien wie Newsweek und NPR veröffentlicht hat.

„Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit“, sagt Harnwell zu seinen Kollegen am Ende der Sendung, „und unseren lieben Zuhörern. Gebt uns euer Feedback auf unserem Gettr-Account, und bis morgen!“ Nach dem Ende der Folge besprechen die Co-Moderatoren einige technische Probleme und gehen dann auf Einzelheiten der nächsten Sendung ein. Harnwell erwähnt Aboubakar Soumahoro, einen ivorisch-italienischen Abgeordneten der Grünen und Verfechter der Rechte von Migranten, dessen Schwiegermutter kürzlich beschuldigt wurde, ein Migrantenzentrum betrogen zu haben. Die Geschichte war ein gefundenes Fressen für die italienische Rechte, die verzweifelt nach Gründen suchte, die einwanderungsfreundliche Politik zu diskreditieren, und Harnwell war nicht weniger begeistert.

„Es ist immer wieder lustig“, sagt er zu seinen Kollegen. „Es ist eine Geschichte, die gibt und gibt und gibt. Sie hat alle Zutaten. ... Es hat regelrechten Symbolcharakter.“

Bannon-Vertrauter wittert linkes Komplott in Italien

Er beendet das Gespräch und wendet sich mir zu, immer noch aufgewühlt von den Gedanken an Soumahoro. „Der Grund, warum ich diese Geschichte mag, ist, dass die Leute, die dahinter stehen, zur italienischen Linken gehören“, sagt er. Der Soumahoro-Verbündete Nicola Fratoianni, so erklärte er, „war einer der Abgeordneten, die die beiden parlamentarischen Untersuchungen zu Trisulti leiteten, die zur Annullierung meines Pachtvertrags führten. Das ist poetische Gerechtigkeit.“

Wie immer kehrt alles zu Trisulti und Harnwells Gefühl zurück, Opfer eines linken Komplotts geworden zu sein. Diese Gedanken scheinen ihn tatsächlich zu beleben, und er erhebt sich von der Couch, um durch den Raum zu gehen. „Ich glaube, das ist es, was die Italiener an der Sache mit Trisulti nicht verstehen, wenn sie sagen, dass ich betrügerisch an der Ausschreibung teilgenommen habe“, sagt er und geht noch einmal auf die Feinheiten des Strafverfahrens ein. Die meisten Leute, die dieser Art von Verbrechen beschuldigt werden, werden dadurch reich, sagt er. „Wir haben nie einen Pfennig genommen.“

Seine Stimme wird lauter und er fügt hinzu: „Sie hielten mich für eine Art Mafioso. Aber was ist mit all den Leute, die am meisten dazu beigetragen haben, mich aus Trisulti herauszudrängen? Sie hatten schon schlimmere Skandale und werden trotzdem gewählt, und niemand kümmert sich darum!“

Italien: Bannons Statthalter gibt Einblick in sein Denken – „Mein Leben wurde zerstört“

Plötzlich steht er in der Mitte des Raumes, breitbeinig ein Sinnbild der Empörung über die erbärmliche Heuchelei seiner vielen, vielen Feinde. Er beginnt mit einer Aufzählung von Linken, liberalen Ministern und Regierungsbeamten, die in den Niedergang der Akademie verwickelt waren, und die, wie er sagt, später selbst in Skandale verwickelt wurden. Da ist Nicola Zingaretti, der Chef der Demokratischen Partei, der wegen Veruntreuung angeklagt wurde. Oder irgendein Regionalrat, der Harnwell in die Pfanne gehauen hat und später wegen Korruption verurteilt wurde. Und natürlich Soumahoro und seine Schwiegermutter, die zwar nicht direkt involviert waren, aber zum selben verdammenswerten Kreis gehörten. Und dann noch andere, von denen er sicher ist, dass es sie gab, an die er sich aber in diesem Moment nicht so recht erinnert.

Und dann, gerade als er zum Höhepunkt zu kommen scheint, bricht er regelrecht ein und wird langsamer. „Mein Leben wurde zerstört“, sagt er und bleibt erschlafft stehen. „Dieses Projekt war mein Lebenswerk, aber mein Traum wurde zerstört. Und nicht ein einziges Mal wurde ich wegen eines Verbrechens verurteilt.“ „Diese Leute, das sind die wahren Kriminellen“, fügt er angewidert hinzu. „Die Linken – sie kommen mit allem durch.“

Von Ben Munster

Ben Munster ist Journalist und berichtet über Finanzen und italienische Politik. Er hat für den New Yorker, die Financial Times und Private Eye geschrieben und ist semiregulärer Autor der Kolumne „Zero Knowledge“ auf Decrypt, einer Nachrichtenseite für Kryptowährungen. Er lebt in Rom.

Dieser Artikel war zuerst am 15. Januar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

