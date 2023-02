37 und mit einer Frau liiert: Italiens Sozialdemokraten setzen nun auf die „Anti-Meloni“

Von: Franziska Schwarz

Elly Schlein: die PD-Parlamentsabgeordnete in der Zentrale der italienischen Sozialdemokraten in Rom © Roberto Monaldo/dpa

Elly Schlein ist neue Parteichefin der italienischen Sozialdemokraten. Rücken die nun wieder stärker nach links - als Gegengewicht zur rechten Regierungschefin?

Rom - Erstmals stehen in Italien jeweils Frauen an der Spitze der zwei wichtigsten Parteien. Die italienischen Sozialdemokraten der Partito Democratico (PD) haben die Abgeordnete Elly Schlein zur neuen Parteichefin gewählt. Die 37-Jährige übernahm das Amt am Montag (27. Februar) vom ehemaligen Ministerpräsidenten Enrico Letta.

Schlein will sich mit einer linken Politik als Gegenpol zur Regierung zur ultrarechten Fratelli d‘Italia mit Regierungschefin Giorgia Meloni profilieren. Sie sagte nach ihrem Erfolg, die Sozialdemokraten seien nun „bereit, sich mit einer klaren Linie wieder zu erheben“.

Elly Schlein wurde 1985 in der Schweiz geboren - ihre Eltern sind ein amerikanischer Professor und eine italienische Professorin - und besitzt auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. 2011 schloss sie ihr Jura-Studium in Bologna ab. 2008 und 2012 engagierte sie sich in den Wahlkampfteams des Ex-US-Präsidenten Barack Obama.

Elly Schlein und Italiens Sozialdemokraten: Engagement – mit kurzer Unterbrechung

2014 wurde Schlein ins Europaparlament gewählt, verließ jedoch im Folgejahr die PD: Sie war mit der Politik des damaligen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Matteo Renzi unzufrieden. Der Zeitung La Repubblica sagte sie damals in einem Interview: „Die Regierung macht seit Monaten Dinge, mit denen ich mich nicht identifizieren kann.“

Als Beispiele nannte Schlein, die nach eigenen Angaben bisexuell und in einer Partnerschaft mit einer Frau ist: „Ich kämpfe für Bürgerrechte und mein Innenminister erzwingt, dass gleichgeschlechtliche Ehen annulliert werden.“ Sie wolle Nachhaltigkeit, könne aber die Widersprüche der Partei in dieser Hinsicht nicht mehr „ertragen“. In der Folge trat Schlein in die von Giuseppe „Pippo“ Civati gegründete linke Kleinpartei Possibile ein.

Unter Letta hatten die Sozialdemokraten bei der Italien-Wahl 2022 eine Niederlage kassiert und mussten in die Opposition gehen. Letta zog sich deshalb zurück, Schlein hingegen war der PD wieder beigetreten. (frs)