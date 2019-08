Nächstes Drama droht: Italien verbietet deutschem Rettungsschiff „Eleonore“ das Anlegen

Nächstes Drama auf hoher See: Das deutsche Rettungsschiff „Eleonore“ mit rund 100 Migranten an Bord, darf nicht in Italien anlegen.

Rom - Italiens Innenminister Matteo Salvini hat dem deutschen Rettungsschiff „Eleonore“ mit rund 100 Migranten an Bord das Anlegen in den Häfen des Landes verboten. Das Schiff mit deutscher Flagge dürfe nicht in italienische Gewässer fahren, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium in Rom.

Die „Eleonore“ hatte die Menschen am Montag vor der libyschen Küste aufgenommen. Das Schiff gehört dem deutschen Kapitän Claus-Peter Reisch und wird von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline unterstützt. „Wir haben noch keine positive Rückmeldung von EU-Staaten erhalten“, twitterte Reisch zur Aussicht auf einen sicheren Hafen.

Kapitän @ClausReisch hat die Menschen an Bord auf den neuesten Stand gebracht. Die #Eleonore ist aktuell 38 Seemeilen von Malta entfernt. Bisher gebe es noch keinen Hafen aber er bemühe sich um eine schnellstmögliche Lösung. Bald erreicht das Schiff die 24-Meilen-Zone Maltas. pic.twitter.com/yswQler6aB — Seegezwitscher (@seacoverage) 27. August 2019

Der bayerische Kapitän Claus Peter Reisch hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf seine Mission und die Bedeutung der Seenotrettung aufmerksam gemacht. Bekannt wurde er, nachdem er auf Malta aus bürokratischen Gründen angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Sein erstes Schiff liegt immer noch auf Malta. Bevor er das neue Schiff, die „Eleonore“, in Betrieb nahm, sorgte er jedoch für einiges an politischem Wirbel - Reisch legte sich nicht nur mit den CSU-Schwergewichtern Horst Seehofer und Markus Söder an, er überzeugte sie sogar von seiner Position.

