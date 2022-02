Italien: Ohne Entspannungsanzeichen keine Gespräche mit Russland möglich

Außenminister Luigi Di Maio hält erneute Treffen mit Russland derzeit für unmöglich © Russian Foreign Ministry / IMAGO

Italiens Außenminister Luigi Di Maio hält angesichts der Entwicklungen in der Ukraine weitere bilaterale Treffen mit Russland vorerst für nicht möglich.

Rom - «Heute Morgen haben wir uns mit Ministerpräsident Draghi über die nächsten zu unternehmenden Schritte abgestimmt, um eine diplomatische Lösung zu begünstigen», sagte der 35-Jährige am Mittwoch vor dem Senat, der kleineren der beiden Parlamentskammern. «Trotzdem glauben wir, dass es keine neuen bilateralen Treffen mit der russischen Führung geben kann, solange es keine Signale einer Lockerung der Spannungen gibt», erklärte der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung weiter.

Italiens Regierungschef Mario Draghi soll in Moskau Kremlchef Wladimir Putin treffen, wie es in der vergangenen Woche hieß. Ein konkretes Datum wurde bislang aber nicht genannt. Draghi betonte am Freitag, man müsse die Konfliktparteien an einen Tisch bringen. Am Mittwoch erklärte er in Florenz, die Ereignisse in der Ukraine veranlassten dazu, zu wiederholen, dass Machtmissbrauch und Übergriffe nicht toleriert werden können. (dpa)