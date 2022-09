Italien: Rechtsbündnis um Meloni hat absolute Mehrheit

Wird aller Voraussicht nach Itlaiens neue Ministerpräsidentin: Giorgia Meloni © IMAGO/Antonio Balasco

Nach der Parlamentswahl in Italien hat sich das Rechtsbündnis, das von der radikalen Partei Fratelli d‘Italia angeführt wird, hat wie erwartet die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments gesichert.

Rom (dpa) - Das bestätigten am Montagabend Zahlen des Innenministeriums. Die Fratelli, die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia kommen demnach im Senat zusammen auf 112 der 200 Sitze, in der Abgeordnetenkammer auf 235 von 400.

Mit der komfortablen Mehrheit kann die Rechtsallianz regieren, wenn sie sich wie erwartet auf eine Regierungskoalition einigt und von Staatspräsident Sergio Mattarella den Regierungsauftrag erhält. Die Chefin der stärksten Einzelpartei Fratelli d‘Italia, Giorgia Meloni, dürfte in dieser Konstellation Ministerpräsidentin werden.

Das von den Sozialdemokraten angeführte Bündnis mit linken Parteien und Grünen kommt auf 39 Senatoren und 80 Abgeordnete. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die an jeder der drei Regierungen seit der letzten Parlamentswahl beteiligt war, kommt auf 28 Senatoren und 51 Abgeordnete.

Spaniens Chefdiplomat in Sorge

Spaniens sozialistischer Außenminister José Manuel Albares hat angesichts des Rechtsrucks bei der Parlamentswahl in Italien vor populistischen Tendenzen in Europa gewarnt. «In Zeiten der Unsicherheit greifen sie immer um sich und immer enden sie in einer Katastrophe, weil sie kurzatmige und simple Antworten auf sehr komplizierte Fragen anbieten», sagte er am Montag der Nachrichtenagentur Europa Press. Die rechtsradikale Partei von Giorgia Meloni war bei der Parlamentswahl in Italien am Sonntag auf mehr als 26 Prozent der Stimmen gekommen.

Mit ihren rechten Bündnispartnern Lega und Forza Italia hat die Nationalistin wegen Besonderheiten des italienischen Wahlrechts künftig eine klare absolute Mehrheit im Parlament. Die 45-Jährige hat damit gute Chancen, erste Regierungschefin des Landes zu werden.

Albare betonte, dass er in seinem Land keine Entwicklung wie in Italien erwarte. Die Situation in beiden Ländern sei «sehr verschieden». (dpa)