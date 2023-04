Russischem Waffen-Spion gelingt „dramatische“ Flucht aus EU-Arrest – kurz vor US-Auslieferung

Der Gouverneur der russischen Großregion Krasnojarsk in Sibirien, Alexander Uss, verteidigt seinen Sohn. © Artyom Geodakyan/TASS Host Photo Agency via imago

Der Sohn eines russischen Gouverneurs ist aus seinem Hausarrest in Mailand geflohen und zurück in Russland. Er war zuvor auf Antrag der USA in Italien festgenommen worden.

Russland/Italien - Artjom Uss ist laut Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zurück in Russland. Der Sohn des russischen Gouverneurs Alexander Uss ist bereits Ende März aus seinem Hausarrest in Mailand geflohen, nachdem am Tag zuvor ein italienisches Gericht einem Auslieferungsgesuch der USA stattgegeben hatte. „Das italienische Gericht, von dem ich erwartet hatte, dass es unparteiisch ist, hat eine klare politische Voreingenommenheit gezeigt“, sagt Uss nach seiner Rückkehr nach Russland.

Die vergangenen Tage seien „dramatisch“ gewesen, er habe aber „starke und verlässliche Menschen“ an seiner Seite gehabt, erklärte der Gouverneurssohn gegenüber RIA Nowosti. Italienische Medien hatten demnach von einer Gruppe von etwa sieben Personen berichtet, die ihn mit mindestens vier Fahrzeugen auf der Flucht geholfen haben sollen. „Ich möchte ihnen danken“, so der Russe.

Russischer Gouverneurssohn Artjom Uss: Er soll verbotene US-Technologien an russische Rüstungsunternehmen verkauft haben - die wohl im Ukraine-Krieg zum Einsatz kamen

Uss war im Oktober 2022 auf US-amerikanischen Haftbefehl hin in Italien festgenommen worden. Nach seinem Gefängnisaufenthalt wurde er in den Hausarrest verlegt. Dem soll er entkommen sein, indem er eine elektronische Fußfessel zerbrach. Wie ntv berichtete, wird ihm und fünf weiteren Russen von der US-Justiz vorgeworfen, verbotene US-Technologien illegal an russische Rüstungsunternehmen verkauft zu haben. Einige dieser Technologien sollen laut Washington beim russischen Angriff auf die Ukraine zum Einsatz gekommen sein.

Der Vater des Beschuldigten, der Gouverneur der Großregion Krasnojarsk in Sibirien, hatte die Ermittlungen gegen seinen Sohn zuvor als „politisch motiviert“ bezeichnet. Er sagte, Artjom sei in ein „geopolitisches Spiel“ verwickelt, die Anschuldigungen gegen ihn „fabriziert“. Auch das russische Regime schloss sich dieser Ansicht an: Kremlsprecher Dmitri Peskow verurteilte damals „die Praxis solcher Festnahmen russischer Staatsbürger“ im Ausland.

Nach Verhaftung durch Westen: Russland setzte Uss selbst auf Fahndungsliste - Vorwand für einen eigenen Auslieferungsantrag?

Russland selbst hatte Uss nach seiner Festnahme in Mailand im Oktober wegen Geldwäschevorwürfen auf eine Fahndungsliste gesetzt. Vermutungen legten damals allerdings nahe, dass die russische Regierung ihre Ermittlungen als Begründung für einen eigenen Auslieferungsantrag angeben wollte. Offenbar erschien Uss jetzt nach seiner Rückkehr nach Russland freiwillig in der Ermittlungsabteilung des russischen Innenministeriums - das sagte zumindest sein Anwalt Alexei Tikhomirov laut RIA Nowosti. Indes verschlägt es immer mehr russische Beamte in die Flucht. (ale)