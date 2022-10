Vereidigung von Giorgia Meloni zur Ministerpräsidentin Italiens steht kurz bevor – Schwere Aufgaben warten

Von: Bettina Menzel

Der Vorsitzende der Partei Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, und die Parteichefin der Fratelli d‘Italia (FdI), Giorgia Meloni nach einem Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella am Freitag (21. Oktober 2022). © IMAGO/Ettore Ferrari / Zuma Wire

Giorgia Meloni, die Chefin der postfaschistischen Fratelli d‘Italia, könnte schon am Wochenende als Ministerpräsidentin Italiens vereidigt werden.

Rom – Am Freitagnachmittag (21. Oktober) hat Italiens Staatschef Sergio Mattarella die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d‘Italia, Giorgia Meloni, in seinen Amtssitz in Rom berufen. Die Vereidigung Melonis zur neuen Ministerpräsidentin von Italien könnte womöglich schon am Wochenende stattfinden.

Deshalb will das Rechtsbündnis Giorgia Meloni als Italiens neue Ministerpräsidentin

Italiens Rechtspopulisten gewannen die Parlamentswahlen in Italien im September. Das Bündnis der Rechtsparteien aus Forza Italia unter Führung des Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi, der rechten Lega mit Parteichef Matteo Salvini und Fratelli d‘Italia erhielt die absolute Mehrheit. Die postfaschistische Partei Fratelli d‘Italia unter Führung von Giorgia Meloni erreichte 26 Prozent und war damit die erfolgreichste Einzelpartei der Wahlen. Im Vorfeld hatte das Rechtsbündnis vereinbart, dass die Gruppierung mit den meisten Stimmen den Ministerpräsidenten stellen wird.

„Wenn es Giorgia wird, bin ich sicher, dass sie diese schwierige Aufgabe meistern wird“, hatte Berlusconi vor den Wahlen gesagt. Hinter vorgehaltener Hand soll in Rom jedoch die Runde gemacht haben, dass Berlusconi und Salvini die Fratelli d‘Italia-Chefin für „ungeeignet“ hielten. Doch das Wahlergebnis war eindeutig. Lega kam nur auf 8,8 Prozent und Forza Italia auf 8,1 Prozent. „Von den Italienern hat es in dieser Parlamentswahl einen klaren Auftrag gegeben. Einen klaren Auftrag für eine Mitte-Rechts-Regierung unter Führung der Fratelli d‘Italia“, sagte Meloni nach der Wahl.

Italiens Staatschef Mattarella beruft Fratelli-Chefin Meloni am Freitag ein

Italiens Staatschef Mattarella berief einer Mitteilung zufolge Meloni am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr in den Quirinalspalast in Rom, den Amtssitz des Staatspräsidenten. Bereits am Vormittag war die Fratelli d‘Italia-Chefin mit ihren Bündnispartnern Silvio Berlusconi und Matteo Salvini bei Mattarella vorstellig geworden. Das Rechtsbündnis hatte Meloni am Freitag als Ministerpräsidentin vorgeschlagen. Schon am Freitagnachmittag könnte der italienische Staatschef Meloni demnach den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Danach müsste sie ihm einen Kabinettsentwurf vorlegen. Wenn Mattarella diesen annimmt, würde die Vereidigung Melonis und ihres Kabinetts folgen – womöglich noch an diesem Wochenende.

Die Fratelli d‘Italia haben bislang keine Regierungserfahrung. Die neue italienische Regierung muss sich unter anderem Problemen wie der hohen Inflation, steigenden Energiepreisen sowie der kriselnden Beziehung zur Europäischen Union stellen. Als „Melonis ersten Test“ bezeichnete die italienische Tageszeitung Repubblica die Aufgabe, „Salvini zu entschärfen“ ohne die neu gebildete Regierung zu gefährden. Der ehemalige italienische Innenminister und Lega-Chef Salvini steht vor Gericht, weil er seine Befugnisse im Jahr 2019 missbraucht und verhindert haben soll, dass ein Schiff mit Migranten im Hafen von Lampedusa anlegt (dpa/bme).