Italien: Verschärfung der Führungskrise in der Fünf-Sterne-Bewegung

Teilen

Italien: Verschärfung der Führungskrise in der Fünf-Sterne-Bewegung (Archivfoto) © Fabio Frustaci/dpa

Italiens größte Parlamentspartei Fünf-Sterne-Bewegung ist nach einer Gerichtsentscheidung tiefer in ihre aktuelle Führungskrise gerutscht.

Rom - «Die Situation ist sehr kompliziert, das können wir nicht abstreiten», schrieb der Gründer der populistischen Protestpartei, Beppe Grillo, am Dienstag auf Facebook und rief die Mitglieder auf, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Ein Zivilgericht in Neapel hatte am Montag die Wahl des bisherigen Parteichefs und früheren Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und eine Änderung des Status aus dem August 2021 für ungültig erklärt.

Einige Partei-Aktivisten reichten zuvor eine Klage ein, weil bei der Wahl im August nicht alle Sterne-Mitglieder abstimmen konnten, sondern nur die, die schon mehr als sechs Monate dazugehörten. Am Montagabend erklärte Conte im italienischen Privat-Fernsehsender La7, es handle sich um eine formal-juristische Sache, die nicht den Kern der Parteiführung betreffe. Er wolle Parteichef bleiben. Veränderungen am Statut seien bereits in Planung gewesen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung, die Teil des Vielparteienbündnisses unter Ministerpräsident Mario Draghi ist, könnte damit laut Medienberichten ohne echte Parteiführung dastehen, wenn eine geplante Berufung vor Gericht scheitert. Ein Weg aus der Krise wäre dann eine Abstimmung.

Nach der turbulenten Wiederwahl von Sergio Mattarella zum Staatschef Italiens entbrannte in der oft zerstrittenen Bewegung ein Machtkampf zwischen Conte und Ex-Parteichef Luigi Di Maio, dem aktuellen Außenminister Italiens. Er trat vor wenigen Tagen von einem hohen Aufsichtsamt in der Partei zurück. (dpa)