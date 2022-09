Italien-Wahl: Wann gibt es ein Ergebnis?

Von: Florian Naumann

Auch Silvio Berlusconi und Matteo Salvini (re.) steht ein langer Wahlabend bevor. (Archivbild) © Andrew Medichini/dpa

Italien wählt ein neues Parlament. Dabei ticken die Uhren ein wenig anders – mit Folgen für den Zeitpunkt der ersten Ergebnisse und Prognosen.

München/Rom – Italien wählt am Sonntag (25.09.2022) ein neues Parlament. Das Ergebnis wird auch außerhalb der Apennin-Halbinsel mit Spannung erwartet: Möglich scheint letzten Umfragen zufolge ein Rechtsrutsch im Parlament. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen denkt schon jetzt an unangenehme Konsequenzen. „Wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, haben wir Instrumente zur Verfügung“, sagte sie vor Studenten der US-Universität Princeton.

Italien und Europa könnte am Wahltag aber ein langes Hoffen und Bangen blühen. Ein Ergebnis am frühen Sonntagabend ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern sogar ausgeschlossen: Die Wahllokale werden von 7 bis 23 Uhr geöffnet sein. Erst dann beginnen die Auszählungen, unmittelbar gefolgt von ersten Hochrechnungen und Prognosen. Ein vorläufiges Ergebnis ist erst am Montag zu erwarten. In Deutschland schließen die Wahllokale stets um 18 Uhr.

Ergebnis der Italien-Wahl: Wahllokale lange offen – und Briefwahl nur aus dem Ausland

Eine andere Eigenheit des italienischen Wahl-Prozederes könnte indes den Zählprozess ein wenig verkürzen: Eine Briefwahl gibt es in dem Land nicht. Nur Italiener mit Wohnsitz im Ausland dürfen per Brief abstimmen. Selbst diese Klausel ist aber erst seit 2006 in Kraft.

Ein möglicher Preis für die ungewöhnliche Regelung: Eine niedrige Wahlbeteiligung. 2018 lag sie noch bei 73 Prozent. Nun wird aber eine sehr niedrige Beteiligung erwartet. Auch der Wahltermin ist ein Novum – erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wählt Italien im Herbst. Es handelt sich um vorgezogene Neuwahlen, da Italiens bisheriger Ministerpräsident Mario Draghi im Sommer zurücktrat.

Ergebnis aus Italien: Umfragen deuten auf kräftige Verschiebungen hin

Klar scheint schon jetzt, dass sich im Wahlausgang im Vergleich zur vorigen Wahl einiges verschieben wird. Die letzten Umfragen stammen zwar vom 9. September – in Italien gilt ein Umfrage-Bann für die zwei Wochen vor der Wahl – aber sie deuten auf einen Wahlsieg der post-faschistischen Fratelli d‘Italia von Frontfrau Giorgia Meloni hin. Das Rechtsbündnis aus Fratelli, Lega und Forza Italia könnte in die Regierung rücken. In der folgenden Tabelle sehen sie die jüngste Umfrage im Auftrag des Senders Corriere della Sera und das Ergebnis der vorangegangenen Wahl im Vergleich:

Datum: Quelle: Movimento 5 Stelle Partito Democratico Lega Forza Italia Fratelli d'Italia Più Europa Verdi Liberi 4.3.2018 Offizielles Wahlergebnis 32,7% 18,8% 17,3% 14,0% 4,35% 2,56% 0,6%* 3,4% 9.9.2022 Umfrage Ipsos 14,5% 20,4% 12,1% 8,0% 25,1% - 3,4%* -**

*2018 Teil der Liste „Italia Europa Insieme“, 2022 „Verdi/Sinistra“ | **mittlerweile aufgelöst

Zu beachten ist auch eine weitere Besonderheit: Ein Drittel der Sitze wird per Mehrheitswahlrecht vergeben. Das Ergebnis der reinen Parteienstimmen ist also nicht gleichbedeutend mit der Sitzverteilung im Parlament.

Von der Leyen bekam für ihre Äußerung übrigens schnell Gegenwind. Der frühere italienische Innenminister und Chef der rechtsnationalen Lega, Matteo Salvini, forderte am Freitag „eine Entschuldigung oder den Rücktritt“ von der Leyens, wie er der Zeitung Corriere della Sera sagte. Ein Sprecher der Kommissionspräsidentin wies den Eindruck zurück, sie habe dem aussichtsreichen Rechtsbündnis unter Beteiligung der Lega gedroht. Wie sich die neue Regierung und die EU arrangieren, bleibt dann abzuwarten - nicht nur bis zur Ergebnis-Verkündung, sondern auch bis zur Regierungsbildung. (fn mit Material von dpa)