Italienische Ministerpräsidentin Meloni zu Besuch in Kiew

Giorgia Meloni © FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/IMAGO

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist zu Besuch in Kiew und trifft dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kiew in der Ukraine -Meloni traf am Dienstagvormittag mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt ein, wie ihr Sprecher bestätigte. Am Montag war US-Präsident Joe Biden in Kiew zu Gast.

Meloni telefonierte vor ihrer Abreise in Polen am Montagabend mit Biden, wie die italienische Regierung mitteilte. Meloni und Biden sprachen demnach über die enge Zusammenarbeit Italiens und der USA bei der Unterstützung der Ukraine, unter anderem in Sicherheits-, Wirtschafts- und humanitären Fragen.

Meloni hatte angekündigt, vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar in die Ukraine zu reisen. Die Ukraine könne sich auf die Unterstützung Italiens verlassen, sagte sie am Montagabend vor Journalisten in Warschau.



Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hat sich stets klar gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert. Nach kritischen Äußerungen von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi über Selenskyj hatte sie Mitte Februar erneut die „feste“ Unterstützung ihrer Regierung für die Ukraine bekräftigt.



Berlusconi, dessen rechtskonservative Partei Forza Italia an Melonis ultrarechter Regierung beteiligt ist, hatte gesagt, wenn er noch Regierungschef wäre, würde er sich nicht um ein Treffen mit Selenskyj bemühen. Der Ex-Regierungschef hatte sich jahrelang als Freund von Kremlchef Wladimir Putin bezeichnet. mid/ju