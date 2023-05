Meloni kritisiert Steuerforderung für Kleinunternehmen: „Schutzgeld der Mafia“

Von: Jacob von Sass

In Italien werden jedes Jahr dutzende Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Regierungschefin Giorgia Meloni scheint damit kein großes Problem zu haben.

Catania – Dass Italien ein Problem mit Steuerhinterziehung hat, ist mittlerweile in ganz Europa bekannt. Italiens postfaschistische Premierministerin Giorgia Meloni hat allerdings eine ganz eigene Sicht auf die Dinge, wie sie auf einer Wahlkampfveranstaltung in Catania verrät. So sei die Steueraufforderung gegenüber Kleinunternehmern und Selbstständigen mit dem Schutzgeld der Mafia zu vergleichen.

„Steuerhinterziehung musst du dort bekämpfen, wo sie stattfindet: Bei den großen Unternehmen, bei den Banken, nicht beim kleinen Gewerbetreibenden, von dem staatliches Schutzgeld verlangt wird“, sagte Meloni laut dem Spiegel ausgerechnet in der sizilianischen Hafenstadt, einer Hochburg der italienischen Mafia. Für diese Aussage wurde die Rechtspopulistin vor allem von der Opposition kritisiert.

Zum Haare raufen: Giorgia Meloni vergleicht Steuern für Kleinunternehmer mit Schutzgeld der Mafia. © Italy Photo Press/Imago

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni zieht haarsträubenden Vergleich: Opposition übt Kritik

So bezeichnete Politikerin und Ökonomin Cecilia Guerra von den Sozialdemokraten die Äußerungen Melonis als „sehr gravierend“. Sie stelle damit den Staat auf eine gleiche Stufe mit der Mafia. Zur Zeitung La Repubblica sagte sie: „Es ist eine Botschaft der Legitimierung von Steuerhinterziehung, eines Verhaltens, bei dem ein Teil der italienischen Bürger nicht zur Finanzierung von Kollektivgütern beiträgt, obwohl sie von diesen profitierten.“

Das Ausmaß von Steuerhinterziehung in Italien ist laut dem Spiegel mittlerweile riesig. So werden im Jahr dutzende Milliarden Euros nicht an den Staat abgeführt. Besonders in der Einkommenssteuer für Kleinunternehmer und Selbstständige, die Meloni in Schutz nimmt, klafft ein großes Loch. So sollen zwischen 2018 und 2020 35 Milliarden Euro hinterzogen worden sein. (Jakob von Sass)