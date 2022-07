Ivana Trump: Todesursache war wohl ein Unfall

Teilen

Ivana Trump © IMAGO/SMG

US-Gerichtsmediziner haben festgestellt, dass Ivana Trump infolge eines Unfalls starb.

New York in den USA - Wie die rechtsmedizinischen Behörden von New York am Freitag mitteilten, erlitt die 73-jährige frühere Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump "durch einen Stoß Verletzungen am Oberkörper", an denen sie starb. Nähere Angaben zu den möglichen Todesumständen machten die Behörden nicht.

Nach Informationen der "New York Times" vermutet die Polizei, dass Ivana Trump in ihrer Wohnung in Manhattan die Treppe hinuntergestürzt sein könnte. Die Polizei hatte mitgeteilt, sie sei durch einen Notruf alarmiert worden und habe die 73-Jährige dann "ohne Bewusstsein und ohne Reaktionsvermögen" in ihrer Wohnung vorgefunden. Die Einsatzkräfte hatten bereits die Einschätzung geäußert, dass der Tod nicht auf eine "kriminelle Handlung" zurückzuführen sei.

Ex-Präsident Donald Trump hatte den Tod seiner ersten Ehefrau am Donnerstag bekannt gegeben. Sie hatten gemeinsam drei Kinder - Donald Jr., Ivanka und Eric. ao/ju/ans