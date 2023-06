Ivanka Trump meldet sich zurück und plaudert auf Hochzeit mit Prinz William

Von: Daniel Dillmann

Donald Trumps Tochter will mit Politik eigentlich nichts mehr zu tun haben. Nun zeigt sich Ivanka Trump in Jordanien - an der Seite von Prinz William.

Amman - Wenn ein Prinz heiratet, dann kommt die royale High Society zusammen. Dazu zählen dann jene, die qua Geburt in den erlesenen Kreis gelangten, und solche, die sich mit viel Geld ihren Zugang in diese Sphären erkaufen konnten. Zu letztgenannten Gruppe gehört auch Ivanka Trump.

Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten, Donald Trump, besuchte in Amman die Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah und seiner Ehefrau Radschwa Al Saif. Begleitet wurde Ivanka Trump von ihrem Mann Jared Kushner, der gute Beziehungen nach Jordanien pflegt. Kushner war wie seine Frau einst als Berater des Präsidenten im Weißen Haus angestellt. Von seinem Schwiegervater Donald Trump erhielt der Milliardärserbe unter anderem den Auftrag, „Frieden im Nahen Osten“ zu schaffen und den Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten zu beenden. Das mag Kushner nicht gelungen sein. Seinen Geschäfts- und Freundschaftsbeziehungen nach Jordanien und Saudi-Arabien hat das aber offenbar nicht geschadet.

Ivanka Trump, hier auf einer Party in Florida, genießt das Leben abseites der Politik. © IMAGO/Richard Alvarez

Ivanka Trump hat sich aus der Politik zurückgezogen

Ivanka Trump zeigte sich laut dem US-Boulevardmagazin New York Post mit edlem Kleid und gut gelaunt auf der Hochzeit. Während ihr Vater in den USA in einen neuen Skandal um Geheimdokumente verwickelt ist und gleichzeitig um die Wiederwahl ins Präsidentenamt kämpft, hat sich seine Tochter längst aus dem politischen Geschäft verabschiedet. Stattdessen reist sie um die Welt, wie ihr Instagram-Profil verrät, besichtigt dabei antike Ausgrabungsstätten und trifft Prominente aus Politik und Showbusiness.

Kaum jemand vereint diese beiden Bereiche so gut wie das britische Königshaus. So war auch der Thronfolger und Sohn des britischen Staatsoberhauptes in Amman zu Gast: Prinz William. Der wiederum plauderte mit Ivanka Trump und schien das Treffen mit Donalds Tochter deutlich mehr zu genießen, als seine Großmutter dessen einstigen Besuch im Buckingham-Palast in London. Gingen damals nur Bilder von Queen Elizabeth mit grimmiger Miene um die Welt, lächelte Prinz William in Amman mit Ivanka Trump um die Wette.

Die High Society traf sich zur Hochzeit des jordanischen Kronprinzen in Amman. Mit dabei auch Prinz William und Ivanka Trump (nicht im Bild). © imago

Ivanka Trump und Jill Biden zu Gast in Amman

Das jordanische Königshaus pflegt gute Beziehungen zur britischen Krone. König Abdullah besuchte mit seiner Gattin Rania die Beerdigung der Queen. Prinz William wiederum brachte seine Frau Kate mit zur Eheschließung des ältesten Sohnes nach Amman. Die Hochzeit soll dem Volk als Zeichen der Stabilität dienen, nachdem vor zwei Jahren eine Palastfehde die Königsfamilie erschüttert hatte.

Doch Ivanka Trump konnte sich auch über Landsleute auf der Hochzeit in Amman freuen. First Lady Jill Biden befand sich nach Informationen des RND ebenfalls unter den Gästen. Die Frau von US-Präsident Joe Biden war demnach alleine angereist, was aber von Anfang so geplant gewesen sei und keine Folge des Unfalls Bidens.