Explosive Vorwürfe gegen Ivanka Trump: „Ich werde es nie vergessen“

Rassistische Bemerkung

von Anna-Katharina Ahnefeld schließen

Trump-Tochter Ivanka sorgt mit einer Äußerung für Aufmerksamkeit. Eine Schauspielerin teilt eine brisante Erinnerung und klagt an.

USA - Die ehemalige „First Daughter“ Ivanka Trump, Tochter des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, hat aktuell mit einem Rassismus-Skandal in den USA zu kämpfen. Bekanntheit erlangte das ehemalige Model unter anderem durch ihre Berater-Tätigkeit während der Präsidentschaft ihres Vaters im Weißen Haus. Galt sie zu Beginn dessen Amtszeit noch als moderates, sympathisches Gesicht des Trump-Clans, geriet sie durch ihre unerschütterliche Treue zu Trump - trotz seines umstrittenen Kurses - zunehmend ins Kreuzfeuer.

Zum Ende seiner Präsidentschaft hin, machte beispielsweise das linksliberale New York klar: Die Familie Trump-Kushner habe in ihren Kreisen nichts mehr zu suchen. Die Skandale ihres Vaters und ihre Beteiligung während seiner Präsidentschaft hafteten Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner an. Doch nun bringen explosive Vorwürfe einer ehemalige Teilnehmerin der Reality-TV-Show „The Apprentice“ Ivanka Trump ganz ohne Zutun ihres Vater Donald Trump in die Bredouille.

Rassismus-Vorwürfe gegen Trump-Tochter Ivanka: „The Apprentice“-Teilnehmerin packt aus

„Ich werde nie vergessen, wie ich bei ‚Celebrity Apprentice‘ war und Ivanka Trump zu mir sagte: ‚Wow, du sprichst sehr gut‘“, erinnert sich die Schwarze Schauspielerin Vivica A. Fox in einem Interview mit Andy Cohen in seiner Show „For Real: The Story of Reality TV“. Und ergänzte: „Ich glaube nicht, dass sie damals wusste, dass sie uns beleidigt hat. Ich denke wirklich, dass sie dachte, sie würde uns ein Kompliment machen. Es war wie: ‚Oh, wow, ihr seid intelligent.‘“

Moderator Andy Cohen warf daraufhin ein, er denke nicht, dass die Trump-Tochter heute wisse, dass ein solcher Satz eine rassistische Beleidigung sei. In den Vereinigten Staaten berichtete zuerst die Huffington Post über den Vorfall, der sich in der ersten Folge der Trump-Reality-Show „The Celebrity Apprentice 7“ im Jahr 2015 abspielte, als Fox als Kandidatin teilnahm. Auch Donald Trump macht immer wieder mit rassistischen Äußerungen auf sich aufmerksam. (aka)

