Japan fürchtet Bedrohung Nordkoreas durch neue Rakete

Der Test einer mutmaßlichen Langstreckenrakete in Nordkorea wird in Japan mit Sorge beobachtet © Abed Alrahman Alkahlout / IMAGO

Der Test einer mutmaßlichen Langstreckenrakete in Nordkorea stellt für Japan eine ernste Bedrohung dar.

Tokio - «Es ist eine ernsthafte Bedrohung mit einer anderen Dimension als zuvor», sagte der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Freitag in Tokio. Am Vortag hatte Nordkorea den möglicherweise bisher größten Test einer Langstreckenrakete unternommen und damit die USA und ihre ostasiatischen Alliierten herausgefordert. Der Test stelle eine ernste Bedrohung des Friedens und der Stabilität Japans und der internationalen Gemeinschaft dar, erklärte Kishi weiter.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war der nordkoreanische Flugkörper auf eine Höhe von bis zu 6200 Kilometern gestiegen, bevor er 1080 Kilometer vom Startpunkt entfernt ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) stürzte. Eine solche mutmaßliche Rakete könne damit das gesamte Gebiet der USA, einschließlich der Ostküste, erreichen, wurde der japanische Verteidigungsminister zitiert. Die USA mit ihrem Atomwaffenarsenal sind Japans Schutzmacht. In dem asiatischen Inselstaat sind auch Tausende US-Soldaten stationiert. (dpa)