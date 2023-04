Attentat auf japanischen Premier: Kishidas Leibwache reagiert blitzschnell

Von: Christoph Gschoßmann

Aufregung in Japan: Ein Unbekannter hat den Premierminister auf der Straße angegriffen. Videos zeigen den Vorfall – und wecken Erinnerungen an den toten Vorgänger.

Wakayama - Schock in Japan nach einem mutmaßlichen Attentatsversuch auf den japanischen Premierminister: Wegen der Explosion einer Rauchbombe musste Regierungschef Fumio Kishida bei einer Wahlkampfveranstaltung in Sicherheit gebracht werden. Der Politiker blieb unverletzt. Doch der Vorfall weckte in dem Land schreckliche Erinnerungen.

Wakayama, Japan: Premierminister Kishida überlebt Attentat

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag in einem Fischereihafen der westlichen Stadt Wakayama. Die Polizei nahm noch direkt an dem Tatort einen 24 Jahre alten Japaner fest, wie örtliche Medien am Montag (17. April) berichteten. Auf der Veranstaltung wollte Kishida eine Rede zur Unterstützung eines Kandidaten seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) bei Lokalwahlen halten.

Im Internet kursieren jetzt mehrere Videos. Darauf ist zu erkennen, wie ein Leibwächter des Politikers ein nach diesem geworfenes Gerät aufhält und von sich wirft, bevor es Kishida erreicht. Dann schubst er diesen in die andere Richtung weg.

Die mutmaßliche Rauchbombe - auch von einer Rohrbombe war die Rede - wurde aus einer Menschenmenge von mehreren hundert Personen geworfen, berichteten japanische Medien. Auf Aufnahmen, unter anderem des Fernsehsenders NHK, war eine laute Explosion zu hören, schreiende Menschen versuchten wegzurennen, weißer Rauch lag in der Luft.

Attentat auf japanischen Premierminister: Täter wird zu Boden gerungen

Die Explosion ereignete sich wenige Sekunden, nachdem der mutmaßliche Täter - offenbar von Zivilisten - zu Boden gerungen worden war. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Kishida wurde sofort in einem Auto in Sicherheit gebracht und setzte seine Wahlkampftour später andernorts fort. Das Motiv des Täters war zunächst unbekannt.

Kishida sagte, die Polizei untersuche nun Einzelheiten. Er entschuldigte sich nach dem Vorfall, dass er „viele Menschen beunruhigt und in Schwierigkeiten gebracht“ habe. Der Premier weiter: „Es findet eine Wahl statt, die für unser Land wichtig ist, und wir müssen zusammenarbeiten und die Sache durchziehen.“

Attentate auf Politiker sind seit letztem Jahr in Japan traurige Realität. Erst im Juli vergangenen Jahres war Kishidas Vorgänger Shinzo Abe während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara auf offener Straße erschossen worden. Das Attentat auf den Ministerpräsidenten löste weltweit Entsetzen aus. (cgsc mit dpa)