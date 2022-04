Japans Ministerpräsident würdigt Scholz Kurswechsel bei Sicherheitspolitik

Fumio Kishida, Premierminister von Japan © kyodo / dpa

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat Bundeskanzler Olaf Scholz durch den vollzogenen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik Respekt gezollt.

Tokio - Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat den von Bundeskanzler Olaf Scholz vollzogenen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik gewürdigt. Er zolle Deutschland dafür «von Herzen großen Respekt», sagte Kishida am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz in Tokio. Japan hat sich den Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine angeschlossen. Das Land schickt selbst aber keine Waffen, weil dies die pazifistische Nachkriegsverfassung nicht zulässt.

Allerdings stellt Japan der Ukraine Ausrüstungen seines eigenen Militärs zur Verfügung, darunter schusssichere Westen, Stahlhelme, Winterkampfkleidung, Schutzkleidung gegen Chemiewaffen sowie kommerzielle Drohnen zur Aufklärung. Kishida bedankte sich bei Scholz dafür, dass der Kanzler von Japanern gespendete Hilfsgüter für die Ukraine in seinem Flugzeug mitnimmt.

Japan und Deutschland für freien und offenen Indo-Pazifik

Japan und Deutschland wollen sich gemeinsam für einen freien und offenen Indo-Pazifik einsetzen. Dies kündigten Bundeskanzler Olaf Scholz und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Donnerstag in Tokio an. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erschüttere die Grundfesten der internationalen Ordnung, sagte Kishida. Die Sicherheit Europas und des Indo-Pazifiks könnten nicht voneinander getrennt werden. Jede gewaltsame Änderung des Status Quo sei inakzeptabel.

Japan treibt seit längerem die Sorge vor Chinas Machtstreben in der indopazifischen Region um. Die Bundesregierung hat sogenannte Leitlinien zum Indo-Pazifik erstellt, in denen es um ein stärkeres Engegament in der Region geht. Beide Regierungen wollen vom nächsten Jahr an zu regelmäßigen gemeinsamen Beratungen zusammenkommen, wie Scholz und Kishida ankündigten. Solche Regierungskonsultationen hatte Japan bisher mit keinem Land. (dpa)