„Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet“: Biden bekräftigt Zusammenarbeit

Teilen

US-Präsident Joe Biden und Japans Regierungschef Fumio Kishida © IMAGO / Kyodo News

US-Präsident Joe Biden fand in Tokio lobende Worte für die Kooperation des japanischen Regierungschefs Fumio Kishida bei den Sanktionen gegen Russland.

Tokio in Japan - Japan sei eine "wichtige globale Führungsmacht" und die USA blieben "Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet", bekräftigte Biden nach dem Treffen am Montag. Kishida zeigte sich wiederum erfreut, dass Biden trotz des Kriegs in der Ukraine sein "Engagement in der indopazifischen Region weiter verstärken" will.

Es wird erwartet, dass Biden in Japan eine Initiative für den Handel in der Region vorstellt. Diese wird als Versuch gewertet, sich langfristig von chinesischen Lieferketten unabhängig zu machen. Auch eine Erklärung über die Notwendigkeit von "Stabilität" in der Straße von Taiwan wird erwartet, um Pekings Drohgebärden gegen Taipeh zu begegnen. Schließlich erwarten Beobachter noch eine Ankündigung Kishidas zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben.



Am Dienstag ist Bidens Teilnahme an einem Treffen der sogenannten Quad-Allianz geplant - einem regionalen Bündnis, dem neben den USA Australien, Indien und Japan angehören.

Zuvor hatte Biden bereits Südkorea besucht, wo er angesichts der Raketentests aus Nordkorea erweiterte gemeinsame Militärmanöver in Aussicht stellte. Die USA warnen zudem seit Wochen, Nordkorea könne bald erstmals seit 2017 wieder einen Atomwaffentest vornehmen. fml

Australiens neuer Premierminister direkt nach Amtseid auf dem Weg nach Tokio



Australiens neuer Premierminister Anthony Albanese ist direkt nach seiner Amtseinführung zu einem Gipfeltreffen in Tokio geflogen. Nach dem Ablegen seines Amtseids sagte Albanese am Montag, seine Regierung wolle der Welt einen Wandel im Umgang Australiens mit dem Klimawandel zeigen. In Tokio wird Albanese auf US-Präsident Joe Biden sowie die Regierungschefs von Japan und Indien treffen. Die Beziehungen zu China blieben indessen "schwierig", sagte Albanese.



Offiziellen Teilergebnissen der Wahl zufolge sicherte sich die Labor-Partei von Albanese bei der Parlamentswahl am Samstag mindestens 75 der 151 Sitzen im Repräsentantenhaus - und verfehlte damit knapp die Mehrheit von 76 Sitzen. Albanese sagte, eine Labor-Mehrheit sei nach dem Ende der Auszählung jedoch "sehr wahrscheinlich". Er hat sich aber bereits die Unterstützung von fünf unabhängigen Kandidaten und Mitgliedern kleinerer Parteien gesichert, um regieren zu können.



Der Labor-Sieg hatte ein Jahrzehnt konservativer Regierung in Australien beendet. Wahlverlierer Morrison kündigte am Samstagabend den Rücktritt als Vorsitzender der Konservativen an. Seine Regierung stand wegen unzureichender Klimaschutzmaßnahmen in der Kritik. Das Thema hatte auch die Beziehungen Australiens zu seinen vom Klimawandel besonders bedrohten Pazifik-Nachbarn belastet.



Albanese hatte im Wahlkampf versprochen, den CO2-Ausstoß Australiens bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu senken. Zudem warb seine Partei für einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, Kaufprämien auf Elektroautos und deutlich schärfere Emissionsgesetze.



Auch Australien selbst hat die Auswirkungen des Klimawandels in den vergangenen Jahren stark gespürt: 2019 verwüsteten riesige Feuer im Osten des Landes ein Gebiet der Größe Finnlands, im Februar 2022 richteten Überschwemmungen schwere Schäden an. Kürzlich wurde eine erneute massive Korallenbleiche am Great Barrier Reef bekannt.



Von besonderem Augenmerk für Canberra sind die Beziehungen zu Peking, die in den vergangenen Jahren schwer gelitten hatten. Albanese sagte dazu nach seiner Amtseinführung: "Australien sollte immer für seine Werte einstehen." Anders als sein Vorgänger wolle er jedoch im Umgang mit Peking weniger auf das Argument der nationalen Sicherheit pochen. fml/noe