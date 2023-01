Sauters Erbin: Wie ein Neuling die CSU retten soll – „Brücke nach München“

Jenny Schack

Im Sumpf aus Maskendeals und Provisionen ging der Abgeordnete Sauter unter. Die CSU versucht nun einen ungewöhnlichen Neuanfang mit einer jungen Frau.

München – Nach 90 Minuten Gespräch bestellt sich Jenny Schack einen zweiten Kaffee. Dann entschuldigt sie sich, als sei das jetzt maßlose Völlerei, und bittet darum, den Kaffee selbst zahlen zu dürfen. Wie bitte? Das soll ausgerechnet die Nachfolge des Abgeordneten Alfred Sauter sein?

Eine nahtlose Fortsetzung wird das sicher nicht. Und das ist gut so. Schack, 41, ist in allem der komplette Gegenentwurf zu ihrem prominenten Vorgänger. Jung, weiblich, bescheiden. Nichtjuristin, Neuling ohne dickes Netzwerk aus der Jungen Union. Die CSU in Günzburg schickt sie genau deshalb als Direktkandidatin für den Landtag ins Rennen. Schack soll der Partei den einst bombensicheren und heute zutiefst verunsicherten Stimmkreis retten. „Weil ich nicht belastet bin“, sagt sie. „Weil ich das Gegenteil bin.“

Nach Sauter-„Erdbeben“: Neuanfang in der CSU mit Jenny Schack?

Von Sauter, 72. Kurzfassung: Seit 40 Jahren Mandatsträger, war in den 90ern Bayerns Justizminister, extrem gut vernetzt, einer der findigsten Juristen der CSU. Aber skrupellos im Nutzen und Versilbern seiner Kontakte für die Mandanten seiner Anwaltskanzlei, gern auch bei Grundstücksgeschäften mit dem Staat. Als er 2020 in der größten Corona-Not Maskendeals mit den Behörden vermittelte, sechsstellige Provisionen einsteckte, als Staatsanwälte seine Büros durchsuchten, warf ihn sogar die sehr affärenerprobte CSU-Fraktion raus. Juristisch war bei ihm kein zu ahndender Gesetzesbruch, keine Bestechlichkeit, kein Missbrauch des Mandats, ergab sich hinterher - aber eben moralisch zum Himmel stinkend.

„Es war ein Erdbeben“, sagt Schack rückblickend. Europaweit Schlagzeilen, bundesweit Raffke-Berichte, der größte Schock natürlich in Günzburg, wo Sauter über Jahrzehnte die prägende Figur war, mit seinen Kontakten auch viel Gutes für die Region tat. Reihenweise verließen verstörte Mitglieder die CSU, meistens enttäuscht von Sauter. Dem Kreisverband dämmerte: Wir brauchen den totalen Neuanfang.

CSU-Neuling Jenny Schack – „Kann etwas, durchsetzungsstark, motivierend“

Also Schack. Sie ist damit eine der spannendsten, ungewöhnlichsten Personalien dieser Landtagswahl. Anders als viele Ehrgeizlinge wollte sie nie in die Berufspolitik. Weil’s ja auch ein Leben gab, das Auslandsjahr in Pittsburgh, Pennsylvania, oder die Hobbys, zum Beispiel Feldhockey, kurz vor dem Sprung in die Nationalmannschaft. Später die Familie, zwei schulpflichtige Töchter (10/6), der Ehemann Arzt. Und den Beruf: Die studierte Journalistin war über ein Jahrzehnt BR-Korrespondentin in Günzburg, baute das Büro ganz neu auf, war oft im Radio zu hören. 2020 verließ sie den Sender, wurde Sprecherin des neuen Landrats Hans Reichhart, der selbst aus der Landespolitik kommt.

Er war es, so erzählt man sich, der nach dem Polit-Beben auf die Idee mit der völligen Quereinsteigerin kam. „Kann etwas, durchsetzungsstark, motivierend“, beschreibt er sie knapp. Mancher glaubte, Reichhart selbst würde nach dem Mandat greifen. Oder Sauters Einfluss würde noch reichen, einen Vertrauten zu installieren – Irrtum. Die verbliebenen CSU-Führungsleute in Günzburg verständigten sich auf ein Kalkül: je klarer der Neuanfang, desto größer die Chance, dass die Wähler vor Ort der CSU noch eine Chance geben. Es ist ja nicht so, dass jeder schwarze Wahlsieg in Bayern gottgegeben ist. Auch in Schwaben nicht.

Sauters Erbin Schack setzt sich „Brücke nach München“ zum Ziel

Schack war allerdings von der Idee erstmal gar nicht recht begeistert. „Blödsinn“, schildert sie ihre erste Reaktion damals. Schroff. Die Basis sah das anders. Reichhart schickte Schack nach einiger Bedenkzeit in ein Auswahlverfahren, sie gewann gegen mehrere Interessenten. Ach ja, und sie trat erst mal in die CSU ein. Als Journalistin hatte sie sich von Parteimitgliedschaften natürlich immer ferngehalten. Sie teilt grundlegende Werte der Christsozialen, offenkundig. Wenn sie von „uns“ und „wir“ spricht, klingt das aber anders als bei langjährigen Mitgliedern: Sie meint damit immer den Landkreis Günzburg, nicht die Partei.

Es ist ein Wagnis, klar. „Ich will die Brücke nach München wieder herstellen, die wir nicht mehr haben“, sagt sie. Falls sie den Stimmkreis Günzburg am 8. Oktober gewinnt – darauf, wenn auch nicht auf ein herausragendes Ergebnis, deuten Prognosen klar hin – beginnt sie in München bei Null. Sauter fuhr mit Familie Seehofer regelmäßig in den Urlaub, kannte Hinz und Kunz in der Politik bis hin zu Referatsleitern in den Ministerien. Sie muss sich jede Handynummer, jeden Kontakt, mühsam neu erarbeiten. Schack freut sich schon, wenn der Herr Ministerpräsident Söder – für sie nicht: Der Markus - einen Auftritt in ihrem Wahlkampf zusagt.

Große Hilfe vom Vorgänger im Stimmkreis ist dabei nicht zu erwarten. Sauter, der die letzten Monate als fraktionsloser Hinterbänkler in München absitzt, bei vollen Diäten natürlich, und sie gehen sich bestmöglich aus dem Weg. (Christian Deutschländer)