Spahn kritisiert Zögern von Scholz im Ukraine-Krieg: „Breites Misstrauen gegenüber Deutschland“

Von: Mike Schier, Georg Anastasiadis

Teilen

Jens Spahn warnte im Interview mit dem Münchner Merkur vor einem „breiten Misstrauen gegenüber Deutschland“. © Marcus Schlaf

Jens Spahn warnt vor China: „In vielen Bereichen können und müssen wir unabhängiger werden“, sagt der ehemalige Gesundheitsminister im Interview mit dem Münchner Merkur.

München – Eine Zeit lang galt Jens Spahn als möglicher Nachfolger von Angela Merkel. Doch Corona, Armin Laschet und ein Hauskauf machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Nun muss sich der immer noch erst 42-Jährige hinten anstellen. Eine klare Meinung hat sich der CDU-Fraktionsvize aber bewahrt. Ein Gespräch.

Herr Spahn, vor einem Jahr hat der Kanzler seine Zeitenwenderede gehalten. Eine Million Ukrainer wurde aufgenommen. Kampfpanzer werden geliefert, die Bundeswehr wird aufgerüstet. Räumt die Ampel die Trümmer der Merkel-Politik weg?



Nein, Olaf Scholz räumt die Trümmer seiner eigenen Politik weg. Ich habe das am Kabinettstisch selbst erlebt: Jede Million mehr für die Bundeswehr, jede bewaffnete Drohne hat der Finanzminister Scholz abgelehnt. Das war ein richtiger politischer Kampf. Sigmar Gabriel hat sogar mal in seinen Reden behauptet, ich wolle die Renten kürzen, um Panzer zu kaufen. Auf diesem Niveau hat die SPD Stimmung gegen die Bundeswehr gemacht.



Sie wollen doch nicht sagen, dass sich Angela Merkel nur nicht gegen Scholz durchsetzen konnte.



Im Nachhinein hätten wir die Stärkung der Bundeswehr kompromisslos zur Koalitionsfrage machen sollen. Das Zwei-Prozent-Ziel stand jedenfalls nur bei uns im Wahlprogramm.



Jetzt also die Zeitenwende. . .



. . . und ich war einer der Unions-Abgeordneten, die nach Scholz’ Rede aufgestanden sind und geklatscht haben. Ich weiß noch, wie irritiert mich einige Kollegen angeschaut haben. Nur: Passiert ist seitdem wenig. Von den 100 Milliarden Euro ist fast nichts ausgegeben, es wurde noch keine einzige Patrone bestellt.



Aber es scheint mit dem neuen Minister ein neuer Wind einzukehren.



Boris Pistorius hat einen guten Start. Es ist für die Soldatinnen und Soldaten wichtig, dass sie einen Minister haben, den sie respektieren können. Aber auch er wird daran gemessen, was wirklich passiert.



Derzeit ist er damit beschäftigt, in ganz Europa Panzer einzusammeln, weil sich die Verbündeten plötzlich nicht mehr an Zusagen erinnern. Hat man Berlin da ausgetrickst?



Hätte Olaf Scholz von Anfang an geführt, wären ganz andere Allianzen möglich gewesen. Das hört man rund um die Sicherheitskonferenz und in Brüssel überall: Es gibt ein breites Misstrauen gegenüber Deutschland. Ich finde das fatal. Die unklare Kommunikation, das ganze Zögern und Zaudern gegenüber Verbündeten ist einfach verheerend.



„Angela Merkel hat sich nie eine Illusion darüber gemacht, wer Wladimir Putin ist“

Aber immerhin gelingt es Scholz, auch den kriegs-skeptischen Teil der Bevölkerung mitzunehmen.



Vorsicht! Niemand in Deutschland und Europa will diesen Krieg. Aber es geht darum, Wladimir Putin zu stoppen. Er hat klar gesagt, dass er mit der Ukraine nicht aufhören wird. Seine Logik ist: Wo Russen sind, ist Russland.



Die SPD hat angekündigt, ihr Russland-Bild und die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aus der Union hören wir nichts.



Es gibt einen Unterschied: Teile der SPD waren durch Russland korrumpiert. Vorneweg Gerhard Schröder, aber auch die ganze Niedersachsen-Russland-Connection dahinter. Angela Merkel hat sich nie eine Illusion darüber gemacht, wer Wladimir Putin ist. Die Politik des Einbindens war am Ende falsch – aber das ist etwas anderes als die Anbiederung der SPD.



Jetzt reden Sie sich die Merkel-Politik aber schon sehr schön.



Wir hätten die Bedrohung Putins deutlicher benennen müssen. Eine Lehre lautet: Wir brauchen wieder Abschreckung. Wie in dem alten lateinischen Sprichwort: Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor.



„Wo sind wir zu abhängig von China? Was passiert bei einem Taiwan-Konflikt?“

Was sind die Lehren aus all dem für die China-Politik?



Man kann aus dem Krieg, aber auch aus der Pandemie etwas lernen: Zwei Jahrzehnte lang waren Europa, die USA und China auf dem Weg zu einer arbeitsteiligen Welt freien Handels. Man hat sich aufeinander verlassen. Das funktionierte schon in der Pandemie nicht mehr gut. Deutschland – sowohl die Regierung als auch seine Unternehmen – muss einen China-Stresstest machen: Wo sind wir zu abhängig von China? Was passiert bei einem Taiwan-Konflikt? Auf manchen Feldern – seltene Erden, bestimmte Technologien – haben wir bislang kaum Alternativen. In vielen Bereichen können und müssen wir unabhängiger werden.



Glauben Sie, dass in der Wirtschaft die Botschaft schon überall angekommen ist – zum Beispiel in der Autobranche?



Nein, sie ist noch nicht überall angekommen. Es geht auch nicht um völlige Loslösung. China ist mit über einer Milliarde Menschen ein großer, wachsender Markt. Aber wir müssen Risiken feststellen und reduzieren. Das muss jedes Unternehmen für sich prüfen – übrigens auch damit sie später nicht nach dem Staat rufen müssen, wenn sie bei Sanktionen in Schieflage geraten.



Sie haben 2015/16 die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel kritisiert. Jetzt rufen Bürgermeister wieder um Hilfe. Ist die Politik im Begriff, ihr Versprechen zu brechen, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe?



Allerdings. Die Bundesregierung ist gerade dabei, das Versprechen zu brechen. Allein das Bild in dieser Woche: In Berlin findet der Flüchtlingsgipfel statt, aber der Kanzler besucht eine Bäckerei in Hannover. Das war ein fatales Signal an die vielen Landräte und Helfer vor Ort, die schlecht schlafen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das vor Ort schaffen sollen. Die Situation ist mittlerweile fast schwieriger als 2015.



Das heißt?



Es gibt Grenzen dessen, was eine Gesellschaft als Integration leisten kann. Wir müssen sagen, was ist: Wir werden den Menschen nicht gerecht, Integration gelingt nur im Alltag oder gar nicht. Aber Kitas, Schulen, Wohnungen, bei der psychologischen Betreuung, wir sind überall am Limit, mehr geht gerade einfach nicht. Das sage ich auch mit Blick auf die Messerattacke von Brokstedt.



Was meinen Sie?



Mit einer zunehmenden Zahl von Menschen – vor allem jungen Männern –, die Flucht- und Gewalterfahrung haben, entwurzelt und heimatlos sind, wächst leider das Risiko, dass so etwas passiert. Da braucht man eine intensive psychologische Betreuung, die wir in dieser Dimension gar nicht leisten können. Darüber müssen wir endlich offen reden – und die nötigen Konsequenzen ziehen.



Interview: Georg Anastasiadis und Mike Schier

Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.