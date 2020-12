Umfrage-Knall! Spahn verweist Merkel auf Platz zwei - auch Söder überrundet die Kanzlerin in einem Punkt

Die Frauen stehen auf ihn: Gesundheitsminister Spahn kann sich für das Corona-Krisenjahr einen Umfrage-Titel ans Revers heften.

Eine große Tageszeitung hat eine Umfrage zur Beliebtheit deutscher Politiker publiziert.

Berlin - Trotz der Buh-Rufe einiger Kritiker wegen Masken- oder Impfstoff-Lieferung: Die Corona-Krise* hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) ein Umfrage-Hoch beschert. „Von welchem der folgenden Politiker wünschen Sie sich im kommenden Jahr 2021 eine möglichst große Wirkung in der deutschen Politik?“, fragte das Meinungsforschungsinstituts Kantar in einer Umfrage für die Bild am Sonntag. 52 Prozent stimmten für Jens Spahn, der damit auf Platz eins deutschlandweit katapultierte.

Denn Spahn liegt nun sogar mit einem Prozentpunkt vor seiner Parteikollegin Bundeskanzlerin Angela Merkel*! Sie war 2019 die beliebteste Politikerin Deutschlands gewesen.

"Der Impfstoff ist der Schlüssel, diese Pandemie zu beenden. Das ist ein hoffnungsvoller Tag für Europa“, so Bundesgesundheitsminister @jensspahn in seinem Statement zum #Impfstart pic.twitter.com/mTYok4tPyU — BMG (@BMG_Bund) December 26, 2020

Spahn hängt in Umfragen Merkel ab - auch Söder macht einen Sprung nach vorne

Besonders beliebt ist Spahn bei den Wählerinnen: 66 Prozent der befragten Frauen gaben an, sich 2021 einen möglichst großen politischen Einfluss Spahns zu wünschen - bei den Männern waren es 38 Prozent. 2019 war Spahn in der Beliebtheitsumfrage auf insgesamt 28 Prozent gekommen.

Wie schnitten die anderen 16 Politiker ab, die auch abgefragt wurden? Eine Auswahl:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um stolze 15 Prozentpunkte - er kommt diesmal auf 50 Prozent (Platz drei).

verbesserte ihr Ergebnis im Vergleich zu 2019 um gute (Platz zwei). SPD* -Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz kommt auf 47 Prozent - das ist Platz vier.

GroKo in der Corona-Pandemie: „Krisenzeiten sind Regierungszeiten“

Krisenzeiten seien Regierungszeiten, sagte Kantar-Experte Torsten Schneider-Haase der Bild am Sonntag. Die große Koalition werde in diesem Jahr deutlich besser bewertet als in den Jahren zuvor. „Das strahlt auf die Beliebtheitswerte der Kanzlerin und ihrer Minister ab.“ Kantar befragte am 18. Dezember 505 repräsentativ ausgewählte Personen. (AFP/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.