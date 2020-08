Auftritt von Jens Spahn eskaliert brutal: Minister wird bespuckt - und reagiert dann konsequent

Übergriffige Proteste gegen die Corona-Politik der Bundesregierung hielten am Wochenende Deutschland in Atem. Den Zorn zu spüren bekam zeitgleich auch Gesundheitsminister Jens Spahn.

Corona-Proteste in Berlin haben am Wochenende Unruhe entfacht - auch wegen eines Vorfalls am Reichstag.

Doch auch Gesundheitsminister Jens Spahn bekam Zorn von Corona-Gegnern zu spüren.

Bei einem Auftritt im Kommunal-Wahlkampf in NRW wurde der CDU-Politiker offenbar sogar bespuckt.

Update vom 31. August, 12.00 Uhr: Angela Merkels Regierungssprecher, Steffen Seibert, hat den Vorfall bei einem Auftritt von Minister Jens Spahn (CDU) in Bergisch Gladbach einer Regierungspressekonferenz verurteilt. Es handle sich um „ganz übles Verhalten“, sagte er. „Wer einen Politiker beschimpft, oder sogar bespuckt, will sicher keinen Dialog“, sagte Seibert.

Spahn sei ein Politiker, der zum Gespräch bereit sei. Das Ereignis habe klargemacht, dass die entsprechenden Personen dieses Angebot nicht wahrnehmen wollen: "Sie wollen diese brachiale Form des Protests", erklärte Seibert.

Auftritt von Jens Spahn eskaliert: Minister wird bespuckt - und reagiert dann konsequent

Erstmeldung: Bergisch-Gladbach - Ein versuchter „Sturm" auf das Reichstagsgebäude sorgte am Wochenende in Berlin für Entsetzen - doch die angespannte Stimmungslage in Teilen der Bevölkerung bekam am Samstag offenbar auch Jens Spahn (CDU) zu spüren.

Der Gesundheitsminister wurde nach Informationen des Kölner Express in der nordrhein-westfälischen Stadt Bergisch Gladbach von sogenannten Corona-Gegnern bepöbelt und bespuckt - so will es das Blatt von Augenzeugen erfahren haben. Youtube-Videos des Termins zeigen zumindest turbulente Szenen und einen entnervten Spahn.

Jens Spahn: Termin vor NRW-Kommunalwahl eskaliert - Minister wird ausgepfiffen und bespuckt

Spahn war dem Bericht zufolge anlässlich der Kommunalwahl in dem Bundesland* unterwegs. Der CDU-Politiker habe seinen Parteifreund Christian Buchen im Bürgermeister-Wahlkampf* unterstützen wollen. Doch die Stimmung in der Kreisstadt war offenbar gereizt: Schon vorab sei der Ort von Spahns Auftritt verlegt worden, weil sich die „Sicherheitslage“ für den Minister geändert hatte, heißt es - von der Fußgängerzone in einen geschlossenen Saal. Der CDU-Verband Rhein-Berg bestätigte das auf seiner Homepage.

Ich ziehe meinen Hut vor @jensspahn der hier zeigt, was Demokraten ausmacht. pic.twitter.com/1TXd8K92Bf — Daniel Cremer (@DanielC_BILDde) August 30, 2020

Allerdings wollte sich Spahn laut Express nach dem Auftritt auf dem zentralen Konrad-Adenauer-Platz dem Gespräch mit Kritikern der Corona-Politik stellen. Dabei sei es dann zu den verbalen Übergriffen gekommen - und auch zu Spuckereien.

Der Minister bestätigte der Rheinischen Post indirekt den Vorfall. Diskussionen gehörten zur Politik, sagte er der Zeitung. „Sie funktionieren aber nur, wenn beide Seiten bereit sind, zuzuhören. Aber wenn geschrien, gespuckt und gepöbelt wird, geht's halt leider nicht.“

Jens Spahn in der Corona-Krise: Minister erntet Pfiffe nach Auftritt in Bergisch Gladbach

Von derart drastischen Situationen berichtete die örtliche CDU nicht. Allerdings erklärte auch der lokale Verband, Spahn habe bei seinem Gesprächsangebot massiven Unmut geerntet. Spahn habe „lediglich Pfiffe und unverständliche Parolen als Antwort erhalten“. Mit den Worten „dann eben kein Gespräch“ brach der Minister demnach seinen Auftritt ab.

Spahn erklärte der Rheinischen Post, er wolle weiter im Dialog bleiben. „Wir müssen das Gespräch und den Dialog mit denen suchen, die unzufrieden sind mit unserer Corona-Politik. Denn wir bleiben als Gesellschaft nur zusammen, wenn wir miteinander reden.“

Corona-Demos: Spahn äußert sich zu Berlin - „zutiefst unsolidarisch und auch unpatriotisch“

Der Gesundheitsminister äußerte sich am Sonntag auch zu den Demonstrationen in Berlin. „Es war zutiefst unsolidarisch und auch unpatriotisch, keine Masken zu tragen, keinen Abstand zu wahren und damit andere zu gefährden“, sagte Spahn der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten mit Blick auf die Vorfälle. Die Auflösung von Demonstrationen sei für Demokraten „kein Grund zur Freude“. „Aber es ist richtig, dass die Polizei eingreift, wenn zu vielen Demonstranten in Berlin Freiheit und Gesundheit ihrer eigenen Mitbürger offenbar egal waren.“ Mittlerweile sind neue Details zum Hergang bekannt.

Unterdessen wurde bekannt, dass bei der Kundgebung vor dem Reichstag auch ein bayerischer Verfassungsrichter anwesend war. Spahn ist als Duo mit Armin Laschet auch im Ringen um den CDU-Vorsitz präsent - Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Kandidaten im ZDF-Sommerinterview eindringlich gewarnt. (fn/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

