Jerusalem: Biden gedenkt Holocaust-Opfern in Yad Vashem bei Israel-Besuch

Teilen

Biden in Israel © GIL COHEN-MAGEN / Imago

US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch in Israel der Opfer des Holocaust gedacht. Nach seiner Ankunft in Jerusalem besuchte Biden am Mittwoch gemeinsam mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog und Ministerpräsident Jair Lapid die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Jerusalem (dpa) - Während der Gedenkfeier legte Biden einen Kranz auf einer Steinplatte nieder, unter der die Asche von Holocaust-Opfern aus den Vernichtungslagern beigesetzt ist. Der US-Präsident kam bei seinem Besuch auch mit zwei Überlebenden des Holocaust zusammen. Zum Abschluss trug er sich in das Gästebuch der Gedenkstätte ein.

Biden war am Mittwochnachmittag in Israel eingetroffen. Es ist sein erster Besuch im Nahen Osten seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren. An diesem Donnerstag stehen politische Gespräche in Jerusalem an. Bevor Biden am Freitag weiter nach Saudi-Arabien reist, will er im Westjordanland Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen.