Israels Präsident fordert Dialog mit Opposition wegen „Angst um Einheit des Volkes“

«Beweisen Sie, dass Sie die Großzügigkeit von Siegern haben», appellierte Herzog u.a. an den Justizminister Levin.jpg © IMAGO/Christian Ditsch

Nach einer Abstimmung über einen Teil der umstrittenen geplanten Justizreform hat Israels Präsident Izchak Herzog die Regierung erneut zum Dialog gebeten.

Jerusalem - «Beweisen Sie nach dem gestrigen Tag, dass Sie die Großzügigkeit von Siegern haben, finden Sie einen Weg, um einen Dialog mit der Opposition zu führen», sagte Herzog am Dienstag. Es gebe «ein Gefühl der Trauer und nicht der Freude, weil sehr viele Bürger aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft (...) große Angst um die Einheit des Volkes haben».

Israels rechte Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in der Nacht zum Dienstag im Parlament zwei Teile des umstrittenen Reformpakets in der ersten von drei Lesungen auf den Weg gebracht. Die Gesetzentwürfe räumen Politikern unter anderem mehr Einfluss bei der Besetzung von Richterposten ein.

Die Regierung plant darüber hinaus, dem - aktuell von ihr dominierten Parlament - zu ermöglichen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Kritiker sehen die demokratische Gewaltenteilung in Gefahr. Die Regierung argumentiert dagegen, das Höchste Gericht übe zu viel Einfluss aus. Seit Wochen kommt es zu Massenprotesten gegen das Vorhaben.

Israels Justizminister teilte nach der Abstimmung mit, er sei zwar zu Dialog bereit, aber gleichzeitig «entschlossen, die Reform zu verabschieden, und nichts wird mich davon abhalten».

Am Dienstag sollte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Levin treffen. Der FDP-Politiker war am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Israel eingetroffen. Buschmann wollte zudem mit Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara und der Präsidentin des Höchsten Gerichts, Esther Chajut, zusammenkommen. (dpa)