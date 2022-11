Jerusalem: Zwei Polizisten mit Messer attackiert

Teilen

Zwei Polizisten wurden in Jerusalem bei einem Messerangriff verletzt © APAImages / IMAGO

In der Jerusalemer Altstadt sind zwei Polizisten mit einem Messer angegriffen worden.

Tel Aviv - Sie seien bei der Attacke im muslimischen Viertel leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der mutmaßlich palästinensische Angreifer sei erschossen worden.

Die Spannungen im besetzten Westjordanland und Ost-Jerusalem haben in den vergangenen Monaten erneut zugenommen. Immer wieder kommt es zu Anschlägen sowie Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und Palästinensern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dieses Jahr bereits mehr als 135 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet. Es gibt zudem zunehmend Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Am Dienstag hatte Israel ein neues Parlament gewählt. Dabei schaffte es ein rechtsextremes Bündnis erstmal auf den dritten Platz. Die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir strebt unter anderem an, das Westjordanland zu annektieren.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen sie für einen eigenen Staat Palästina - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach. (dpa)