Jewgeni Prigoschin ist „Putins Koch“ und Chef der „Wagner“-Gruppe

Von: Julia Schuster

Jewgeni Prigoschin - wie der einstige Hot Dog-Verkäufer zu „Putins Koch“ und zu einem der gefährlichsten Männer Russlands wurde. Ein Porträt.

Moskau – Nach mehreren Überfällen in der ehemaligen Sowjetunion verbüßte Jewgeni Prigoschin neun Jahre in Haft. Nach seiner Entlassung 1990 begann er damit, Hot Dogs zu verkaufen und arbeitete sich hoch zum erfolgreichen Gastronom. Er eröffnete 1996 ein edles Restaurant in St. Petersburg, das auch von Wladimir Putin oft besucht wurde. Nachdem Putin zum Präsidenten von Russland gewählt worden war, kehrte er mit politischen Größen wie beispielsweise George W. Bush in Prigoschins Restaurant ein. Der Gastronom erhielt seinen Spitznamen: Putins Koch.

Name Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin Geburtstag 1. Juni 1961 Geburtsort Leningrad, Russische SFSR, Sowjetunion Ehepartnerin Lyubov Prigozhina

Jewgeni Prigoschin gründete 2014 die Söldner-Gruppe „Wagner“

Schon bald betrieb Prigoschin die größte Catering-Firma Osteuropas und wurde zu einem russischen Oligarchen, stets in der Nähe von Putin. Er begann, diverse Jobs für den Präsidenten zu erledigen und gründete 2014 schließlich die Privat-Armee „Wagner“, für die er zahlreiche Kriminelle anheuerte.

Der Finanzier der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin. (Archivbild) © imago

In russischen Gefängnissen versprach er Häftlingen für einen halbjährigen Fronteinsatz Straffreiheit. Wer sich dafür entscheidet, darf seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Prigoschin stellt klar: Wer an der Front nicht kämpfen will, wird als Deserteur hingerichtet. Die Söldnergruppe ist bekannt für ihre äußerst brutale Vorgehensweise und wurde bereits in mehreren Kriegen eingesetzt, aktuell auch im Ukraine-Krieg.

Benannt wurde die Gruppe nach Hitlers Lieblingskomponisten: Richard Wagner. Als Mitbegründer der Privat-Armee entschied sich Dmitri Utkin für den Namen, da er eine Vorliebe für die Ideologie des Dritten Reiches hat.

Bedroht Jewgeni Prigoschin Putins Macht?

Mittlerweile häufen sich die Hinweise darauf, dass Jewgeni Prigoschin einen Machtkampf um das Präsidentenamt eingehen könnte. Laut dem langjährigen Kriegsreporter und Kreml-Kritiker Michail Sygar sei der Wagner-Chef zur größten Bedrohung von Putins Macht geworden. Ähnlicher Ansicht ist auch der Kreml-Kritiker Michail Chodorowski. Er sagte, dass Prigoschin sich auf ein Leben nach Putin vorbereite.

Laut dem Nachrichtenportal Meduza erhält „Putins Koch“ immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer im Kreml, darunter aufstrebende Persönlichkeiten wie Alexes Dyumin, Gouverneur der Region Tula, und Dmitry Mironov, ehemaliger Leiter der Region Jaroslawl und Assistent Putins.