Prigoschin tot? Name stand wohl auf Passagierliste von abgestürztem Flugzeug

Von: Nail Akkoyun

Musste Russland nach seinem gescheiterten Aufstand verlassen: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. (Archivfoto) © IMAGO/Elena Kopylova

Ist der Putschist Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz umgekommen? Russische Medien berichten über ein Unglück nahe Moskau.

Update vom 23. August, 20.40 Uhr: Laut der russischen Zeitung Fontanka befanden sich neben Jewgeni Prigoschin auch mehrere Kommandeure der Wagner-Gruppe in dem Privatjet. Der Wagner-Chef könne aktuell von seinen Angehörigen nicht erreicht werden, berichtet die Publikation. Darüber hinaus seien inzwischen acht Leichen geborgen worden. Die Identitäten der Opfer müsse nun „durch DNA-Tests festgestellt werden“.

Anzeichen verdichten sich: Trümmer passen wohl zu Prigoschins Flugzeug

Update vom 23. August, 20.20 Uhr: Ein Video von Triebwerkstrümmern, das an der mutmaßlichen Absturzstelle aufgenommen wurde, passt offenbar zu einem auf den Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin registriertes Flugzeug. Dies berichtet CNN. Demnach seien auf dem Video die Zahlen 2795 auf letzte Ziffern zu erkennen – das Flugzeug von Prigoschin sei unter der Nummer RA-02795 registriert.

Eine weitere Analyse der Trümmer, die mit früheren Fotos des Flugzeugs verglichen wurde, zeige außerdem, dass bestimmte Merkmale, einschließlich die Farbe, mit dem Flugzeug übereinstimmen.

Update vom 23. August, 20.00 Uhr: Die Anzeichen auf Prigoschins Anwesenheit im abgestürzten Flugzeug verdichten sich. Übereinstimmenden Medienberichten war die Maschine vom Typ Embraer Legacy von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Darüber hinaus soll der Jet dem Wagner-Chef gehört haben, was allerdings bislang nicht bestätigt werden konnte.

Wie die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf Rettungskräfte berichtet, wurden inzwischen vier Leichen nahe der Absturzstelle in der Oblast Twer geborgen.

Wagner-Chef Prigoschin möglicherweise bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Erstmeldung: Kuschenkino – Der in Ungnade gefallen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sowie weitere Insassen sollen in einem Privatflugzeug abgestürzt sein. Dies berichten russische Medien sowie die russische Staatsagentur Tass. Der Vorfall habe sich in der russischen Oblast Twer, nordwestlich von Moskau, bei dem Ort Kuschenkino zugetragen.

Während Reuters unter Berufung auf russische Quellen berichtet, dass der Name des Söldnerführers auf der Passagierliste gestanden habe, berichtet die Associated Press bereits über zehn Todesopfer. Tass zitierte Beamte des Katastrophenschutzes mit den Worten, dass an Bord des Flugzeugs drei Piloten und sieben Passagiere waren. Ob Prigoschin tatsächlich in dem Flieger saß und bei dem Absturz umkam, ist noch nicht bestätigt.

Derweil kursieren auf dem sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, zahlreiche Videos von der mutmaßlichen Absturzstelle. Unter anderem postete der Militärblogger Giorgi Revishvili einen Clip.

Prigoschin kritisierte monatelang das Militär – dann kam es zum Putsch

Jewgeni Prigoschin war als Führer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner monatelang im Ukraine-Krieg involviert. Dort war er für die Einnahme der Kleinstadt Bachmut in der Region Donezk zuständig. Aufgrund heftigen Widerstands der ukrainischen Armee zogen sich die Kämpfe jedoch weitaus länger als gedacht. Immer wieder kritisierte Prigoschin sowohl den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu als auch Waleri Gerassimow, den Generalstabschef der Armee. Dabei warf er der Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor.

Nach seinem gescheiterten Putsch gegen die Militärführung wurde Prigoschin zunächst vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begnadigt und daraufhin ins belarussische Exil geschickt. Dort verblieb der 62-Jährige aber offenbar nicht sonderlich lange. Selbst Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte wenig später, dass man nicht wisse, wo sich Prigoschin aufhalte. Die Spekulationen über ein Attentat auf den Kopf der Wagner-Gruppe nahmen seitdem deutlich zu. (nak)