First Lady Jill attackierte Kamala Harris: Wüste Beleidigung gegen Joe Bidens Vize

Ein neues Buch eines amerikanischen Journalisten berichtet über den Wahlsieg der Demokraten 2020. Ausschnitte über Obama und Jill Biden sorgen schon jetzt für Aufsehen.

Washington - Das neue Buch „Battle for the Soul“ von Edward-Isaac Dovere gibt viele Gerüchte über Barack Obama und Joe Biden preis. Es beleuchtet die Kampagnen der Demokraten, die zur Niederlage von Donald Trump führten. Wüste Bemerkungen, die Obama über Trump gesagt haben soll, sorgen weltweit schon jetzt für Schlagzeilen. Auch über einige Aussagen der jetzigen First Lady, Jill Biden, berichtet Journalist Dovere in seinem Buch.

Neues Buch enthüllt: Jill Biden soll Kamala Harris für Bemerkung scharf kritisiert haben

Das Buch erscheint nächste Woche Dienstag (25. Mai). Einige Medien haben bereits vorab eine Ausgabe des neuen Buches von Dovere. Der Guardian und Fox News berichten beide über bestimmte Inhalte des Buches, die die First Lady betreffen. Es geht um einen Vorfall bei den Vorwahlen 2019. Dort habe Kamala Harris Joe Biden stark kritisiert, weil dieser in einer Rede von der Zusammenarbeit mit zwei Senatoren gesprochen hatte, die beide die Rassentrennung befürworteten.

„Es war verletzend, Sie über den Ruf zweier Senatoren der Vereinigten Staaten sprechen zu hören, die ihren Ruf und ihre Karriere auf der Rassentrennung in diesem Land aufgebaut haben“, so Harris einige Tage später zu Joe Biden. Daraufhin sei Jill Biden laut Autor Dovere sehr wütend gewesen und soll Harris scharf kritisiert haben.

First Lady beleidigt Harris in Telefonat - Pressesprecher bestreitet Aussagen nicht

„Für das, wofür er sich bemüht, wofür er kämpft, wofür er sich einsetzt, stellen Sie sich da oben hin und nennen ihn einen Rassisten ohne Grundlage?“, sagte sie in einem Telefonat mit engen Anhängern über Harris. Sie soll auch einige böse Worte für Harris übrig gehabt haben: „Go f*** yourself“. Der Pressesprecher der First Lady, Michael LaRosa, bestritt nicht, dass sie die ausdrückliche Bemerkung gemacht hatte, wie die US-amerikanische Zeitung Politico berichtet. Bestätigt, hat er es demnach aber auch nicht. Dagegen erklärte er, dass die First Lady und ihr Team nicht planen, Nacherzählungen des US-Wahlkampfs zu kommentieren. (tkip)

