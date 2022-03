Jobcenter geht hart gegen Hartz-IV-Familie vor und schaltet Inkasso-Service ein

Weil das Jobcenter von einer Familie fünf Cent zurückverlangte, schaltete es ein Inkasso-Service ein. (Symbolbild) © K. Schmitt/imago

Dass das Jobcenter beim Eintreiben von fehlenden Geldbeträgen auf einen Inkasso-Service zurückgreift, ist normal. Allerdings sorgt ein aktueller Fall für Aufsehen, weil die Summe so gering ist.

Berlin – Das Leben mit Hartz IV in Deutschland kann mitunter mühselig sein. Derzeit steigen die Verbraucherpreise stark an: Lebensmittel werden teurer und der notwendige Besuch an der Zapfsäule hinterlässt mittlerweile große Löcher im Geldbeutel. Abseits von den finanziellen Sorgen kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Jobcenter und Hartz-IV-Empfänger. Manchmal liegen dann plötzlich Zahlungsaufforderungen auf dem Tisch, die auf den ersten Blick wenig Sinn ergeben – ein neuer Fall aus Herzogenaurach bestätigt das nun.



Um welche Zahlungsaufforderungen es konkret ging und wieso ein Inkasso-Service eingeschaltet wurde, lesen Sie bei kreiszeitung.de.

Dass es mitunter zu sonderbaren Forderungen der Jobcenter in Deutschland kommt, ist leider keine Seltenheit: Immer wieder berichten Betroffene von abgelehnten Anträgen, falschen Zahlungsforderungen oder anderen Unstimmigkeiten. Vor einigen Wochen war ein Fall aus Köln bekannt geworden, bei dem das Jobcenter nach 15 Jahren einen größeren Centbetrag von einem ehemaligen Empfänger von Hartz IV zurückfordert. Dennoch: Der Betrag war so gering, dass das Porto für die Mahnung höher lag. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.