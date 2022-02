Hartz-IV-Empfänger erhält irrwitzige Rückzahlungsforderung vom Jobcenter

Ein Jobcenter sorgte mit einer Rückzahlungsforderung für Stirnrunzeln. © Michael Gstettenbauer/Imago Images

Ein ehemaliger Hartz-IV-Empfänger erhält nach 15 Jahren Post vom Jobcenter. Darin wird der Kioskbesitzer aufgefordert, einer kuriosen Rückzahlungsforderung nachzukommen.

Köln – Wie penibel genau manche Behörden arbeiten, musste ein Kioskbesitzer aus Köln vor einigen Tagen am eigenen Leib erfahren. Weil es Unstimmigkeiten bei seinen Hartz-IV-Leistungen gab, sollte der 42-Jährige Geld an das Jobcenter zurückzahlen. Das Kuriose dabei: Die besagte Auszahlung lag bereits 15 Jahre zurück. Offenbar arbeitet die Behörde zwar genau, allerdings sehr langsam. Der betroffene Leistungsempfänger verstand die Welt nicht mehr – weil der geforderte Geldbetrag so gering und eigentlich den großen Aufwand nicht wert war. Am Ende fand der Fall aber doch noch ein glückliches Ende.



Dass das Verhältnis zwischen Hartz-4-Empfänger und Jobcenter nicht immer leicht ist, musste auch vor wenigen Wochen eine Frau erfahren. Die Empfängerin von Hartz IV hatte einen Antrag für ein Darlehen gestellt. Da ihr Kühlschrank ersetzt werden musste, wollte sie Unterstützung vom Jobcenter. Der zuständige Sachbearbeiter lehnte den Antrag ab und hatte für die Frau den guten Rat, ihre Lebensmittel bei den winterlichen Temperaturen draußen zu lagern. *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.