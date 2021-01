Joe Bidens Amtseinführung im TV und im Live-Stream - Uhrzeit und Sender in Deutschland

Es wird für Joe Biden eine Amtseinführung unter besonderen Umständen. Das Ereignis ist im TV und Live-Stream zu sehen - hier finden Sie die Infos.

Auch in Deutschland wird Joe Bidens Amtseinführung im Free-TV und Live-Stream übertragen.

im Free-TV und Live-Stream übertragen. Gegen 18 Uhr beginnen die wichtigsten Teile der Zeremonie.

In Washington D.C. sollen wegen der Corona-Gefahr viel weniger Zuschauer als sonst an der Amtseinführung teilnehmen.

Washington D.C. - Es ist ein Tag mit einem festen Ablauf. Schon seit Jahrzehnten haben sich feste Rituale für den Tag der Amtseinführung eines US-Präsidenten herausgebildet. Manche Traditionen reichen noch sehr viel weiter zurück. Bei den meisten Terminen sind die TV-Kameras nicht ununterbrochen live dabei - so zum Beispiel beim Kirchgang am Morgen oder dem Antrittsbesuch im Weißen Haus, wo sich alter und neuer US-Präsident austauschen.

Die wichtigen öffentlichen Momente sind aber auch 2021 live im Free-TV und auch im Live-Stream zu sehen. Die Amtseinführung von Joe Biden läuft auf mehreren deutschen Sendern, ist im Internet aber auch durch verschiedene US-amerikanische Sender empfangbar. Der 20. Januar 2021 wird der endgültige Abschluss der US-Wahl 2020.

Zeitplan für Joe Bidens Amtseinführung 2021: Uhrzeit für den Amtseid live im TV

Um 18 Uhr deutscher Zeit wird es voraussichtlich ernst. In diesem Moment ist es 12 Uhr Ortszeit in Washington. Wenn alles nach dem üblichen Zeitplan abläuft, wird Joe Biden gleich den Amtseid der US-Präsidenten ablegen. Wichtiger als die kurze Zeremonie ist aber bei jeder Amtseinführung die Antrittsrede. Voraussichtlich werden Hunderte Millionen Menschen live am TV-Gerät oder im Live-Stream zusehen, wenn Joe Biden dem amerikanischen Volk - und letztlich auch der ganzen Welt - seine Vision für die folgende Amtszeit erklärt. Eine exakte Uhrzeit hierfür ist vorab nicht bekannt.

Die Bedeutung des Tages bleibt gleich, doch die Bilder von der Amtseinführung 2021 werden anders aussehen als noch in den vorherigen Jahren bei der Amtseinführung für Donald Trump oder der Amtseinführung für Barack Obama. Die Hauptstadt rechnet jedes Mal mit vielen Hunderttausend Zuschauern, die sich zwischen dem Kapitol und dem Washington Monument drängen. Solche Bilder will dieses Mal aber auch der neue US-Präsident verhindern, obwohl die Vereidigung wie gewohnt vor dem Kapitol stattfinden wird. Joe Biden und auch die öffentlichen Stellen der Stadt Washington D.C. haben die Bürger aufgerufen, nicht extra in die Stadt zu reisen. Eine so große Menschenansammlung gilt während der Corona-Pandemie als große Gefahr. Die TV-Zuschauer sehen dieses Mal also etwas andere Bilder als sonst.

Amtseinführung 2021 für Joe Biden: Übertragung live im TV und Live-Stream bei n-tv

Der Nachrichtensender n-tv ist am 20. Januar 2021 ab 16.30 Uhr live bei der Amtseinführung dabei. Bis 19.55 Uhr läuft die TV-Berichterstattung über die Ereignisse in den USA unter dem Titel „LIVE: Machtwechsel im Weißen Haus“.

Auf der Website des Senders könnten Sie den Live-Stream von n-tv kostenlos abrufen. Wer ein Abo für die Plattform TVNOW besitzt, kann auch dort die Amtseinführung im Live-Stream von n-tv ansehen.

Amtseinführung 2021 für Joe Biden: Übertragung live im TV und Live-Stream bei WELT

Auf WELT ist eine Übertragung laut Programmvorschau erst ab 19 Uhr geplant. Dafür bleibt der Sender bis 22 Uhr beim Thema Amtseinführung. Die Sondersendung „WELT-Live Inauguration Joe Biden“ ist auch über den kostenlosen Live-Stream von WELT zu sehen.

Amtseinführung 2021 für Joe Biden: Weitere Live-Streams aus den USA

Voraussichtlich werden auch alle großen TV-Sender in den USA die Amtseinführung 2021 live zeigen. Neben den Websites der Sender wird das Nachrichtenprogramm auch häufig auf Plattformen wie YouTube als Stream angeboten. Wir halten Sie vor Joe Bidens Amtseinführung darüber auf dem Laufenden, welche Angebote Sie für eine Übertragung in rein englischer Sprache nutzen können. (rm)