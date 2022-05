„Es ist ok, wenn Sie einschlafen“: Biden grüßt neuen Regierungschef Australiens auf besondere Weise

Von: Janine Napirca

Bei einem informellen Gipfelteffen heißt US-Präsident Biden den frisch gewählten australischen Premierminister Albanese mit einem Schmunzeln willkommen.

Tokio – Beim diesjährigen Quad-Gipfel in Japan trafen sich am Dienstag (24. Mai) die Staats- und Regierungschefs der USA, Australiens, Japans und Indiens. Der sicherheits- und militärpolitisch ausgerichtete Zusammenschluss will einen „freien und offenen Indopazifik“ gewährleisten.

Erstmals mit von der Partie ist – neben dem indischen Premierminister Narendra Damodardas Modi, dem US-Präsidenten Joe Biden und dem Premierminister Japans Fumio Kishida – der gerade erst gewählte australische Premierminister Anthony Albanese.

US-Präsident Biden und der australische Premierminister Albanese zusammen beim Quad-Gipfel

Erst am Samstag gewann Anthony Albanese die australischen Parlamentswahlen. Am Montag wurde der nun amtierende Premierminister Australiens vereidigt und dann ging es direkt weiter zum Quad-Gipfel in Japan. „Es ist wirklich ziemlich außergewöhnlich, dass Sie gerade erst von der Wahlkampftour hergekommen sind. Ich gratuliere Ihnen zur gewonnen Wahl. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie so kurz nach Ihrem Amtsantritt schon hier sind“, begrüßte Biden Albanese.

Joe Biden (M.) begrüßt den frisch vereidigten australischen Premierminister Anthony (l.) Albanese auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. © ZUMA Wire/Imago

Biden grüßt neuen Regierungschef Australiens auf besondere Weise: „Es ist ok, wenn Sie einschlafen“

Biden heißt den neuen australischen Premierminister herzlich willkommen bei seinem ersten Quad-Gipfel und zeigt sich beeindruckt von dessen Zeitplan: „Sie wurden vereidigt, Sie sind in ein Flugzeug gestiegen – wenn Sie einschlafen, während Sie hier sind, ist das ok“, witzelt der US-amerikanische Präsident mit einem Lächeln im Gesicht.

Australiens Premierminister Anthony Albanese stellt beim Quad-Gipfel in Japan seine Klimapolitik vor

Vor allem ein Thema dominierte in Australiens Wahlkampf: die Angst vor China (alle Infos zu China im Überblick). „Im Zuge der Neugestaltung des indopazifischen Raums ist unser Viererbündnis mehr denn je erforderlich, um den Herausforderungen und Bedrohungen einer unsicheren Welt zu begegnen, diese Welt zum Besseren zu gestalten und eine stärkere und kooperativere indopazifische Region aufzubauen, die die Souveränität achtet“, betont Albanese beim Quad-Gipfel in Japan.

Wir werden in dem Wissen handeln, dass der Klimawandel die größte wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderung für die Inselstaaten des Pazifiks darstellt.

Besonders einsetzen wolle er sich allerdings auch für das Klima: „Meine Regierung wird ehrgeizige Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen und unsere Unterstützung für die Partner in der Region verstärken, die sich um die Bewältigung des Problems bemühen, auch mit neuen Finanzmitteln. Wir werden in dem Wissen handeln, dass der Klimawandel die größte wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderung für die Inselstaaten des Pazifiks darstellt. Unter meiner Regierung wird Australien ein neues Ziel setzen, um die Emissionen bis 2030 um 43 Prozent zu senken, sodass wir auf dem besten Weg sind, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen“, erklärt Albanese.