Biden steht vor Problem ausgerechnet an der Mexiko-Grenze - und muss auf Trump-Mittel zurückgreifen

Täglich werden an der US-Grenze zu Mexiko bis zu 1000 illegal eingewanderte Migranten aufgegriffen. Bidens Regierung muss eine Krise bewältigen - und erntet viel Kritik.

Washington, D.C. - Joe Biden muss sich seiner ersten „neuen“ Krise als Präsident stellen. Der amerikanische Grenzschutz greift an der US-Grenze zu Mexiko derzeit so viele Menschen auf wie seit fünf Jahren nicht mehr. Der Grenzschutzbeamte Chris Cabrera geht im Interview mit Fox News davon aus, dass es täglich zwischen 700 und 1000 Migranten seien, Tendenz steigend. Bei den Geflüchteten handelt es sich zum Teil um unbegleitete Minderjährige, die nicht einfach abgeschoben werden dürfen.

Joe Biden gerät zunehmend unter Druck mit seiner Einwanderungspolitik

Biden hat angekündigt, die US-Einwanderungspolitik zu reformieren und will viele Beschlüsse um die Migrationspolitik seines Vorgänger Donald Trump rückgängig machen. Diese nannte er eine „moralische und nationale Schande“. Vor allem die Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze soll unterbunden werden. Zugleich sollen Geflüchtete nicht mehr in Mexiko warten, bis über ihren Asylantrag entschieden wird.

Donald Trump hatte aufgrund der Corona-Pandemie eine Notstandsregel eingeführt, damit Asylsuchende sofort abgeschoben werden können. Diese ist immer noch in Kraft, aber gilt nicht für Minderjährige. Durch Bidens Präsidentschaft hoffen viele Geflüchtete auf Asyl, wohl auch aus diesem Grund steigen die Zahlen der Migranten vor der US-Grenze stark an.

Joe Biden bekommt Kritik: Trumps Not-Unterkünfte für Jugendliche wiedereröffnet

Das Problem an den steigenden Zahlen der Geflüchteten ist, dass nun mehr Kinder über die Grenze kämen als es Unterbringungen gebe, erklärte Jen Psaki, Sprecherin im Weißen Haus. Daher wurden in Texas die Not-Unterkünfte von Donald Trump wiedereröffnet, um Platz für die Jugendlichen zu schaffen. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte dieses Vorgehen scharf und schrieb auf Twitter: „Das ist nicht in Ordnung, war nie in Ordnung und wird nie in Ordnung sein - unabhängig von Regierung oder Partei.“

Die Republikaner werfen Joe Biden vor, an der Situation schuld zu sein. Durch seine Aussagen soll er die Situation an der Grenze erst verursacht haben. Letzten Freitag hatte sich bereits Ex-Präsident Trump über die Migrationspolitik von seinem Nachfolger geäußert. „Unsere Grenze ist wegen der katastrophalen Führung von Joe Biden jetzt völlig außer Kontrolle.“ Bidens Sprecherin wies diesen Vorwurf zurück und bezeichnete die Einwanderungspolitik der letzten vier Jahre als „nicht nur unmenschlich, sondern unwirksam“. (Dana Popp)