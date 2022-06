Joe Biden stürzt vom Fahrrad: Video zeigt „wildes Durcheinander“ nach dem Fauxpas

US-Präsident Joe Biden stürzt vom Fahrrad: Auf einer Tour mit seiner Frau Jill kam er zu Fall - umstehende Reporter haben den Sturz auf Video festgehalten.

Delaware - Schrecksekunde für den US-Präsidenten: Joe Biden ist bei einer morgendlichen Tour am Samstag mit seinem Fahrrad umgestürzt. Er war mit seiner Frau Jill nahe ihres Strandhauses in Rehoboth Beach unterwegs gewesen, und offenbar gestürzt, als er am Straßenrand stehen bleiben wollte, um mit Passanten zu sprechen.

Da war noch alles gut: Joe Biden auf dem Fahrrad. © Manuel Balce Ceneta/dpa

USA: Biden stürzt mit dem Fahrrad: „Wildes Durcheinander“ entsteht am Unfallort

Auf einem Video vom Samstag aus dem Verteiler der Reporter im Weißen Haus ist zu sehen, wie der 79-Jährige gleich wieder aufsteht und sagt: „Mir geht es gut.“ Er habe das Gleichgewicht verloren, als er seinen Fuß aus der Pedalschlaufe ziehen wollte, sagte Biden anschließend.

Nach seinem Sturz stand er schnell wieder auf. Das Video zeigt, wie die Passanten und umstehenden Reporter zusammenlaufen und ihre Handys auf die Situation halten, sich einige nach dem am Boden liegenden Präsidenten bücken. Infolge des Sturzes sei es vor allem zu einem „wildes Durcheinander“ von Beamten des Sicherheitsdienstes Secret Service und Medienvertretern gekommen, hieß es im Presseverteiler des Weißen Hauses. Biden habe aber keine sichtbaren Kratzer oder Prellungen davongetragen.

Er wechselte ein paar Worte mit Passanten und Journalisten und stieg wieder auf sein Rad. Fünf Minuten nach dem Vorfall fuhren Biden und seine Frau weiter. „Es ist keine medizinische Behandlung erforderlich. Der Präsident freut sich darauf, den Rest des Tages mit seiner Familie zu verbringen“, erklärte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses. Biden trug während des Vorfalls einen Fahrradhelm und Handschuhe.

Bidens Fahrradsturz: Eigener Fitnesstest des US-Präsidenten

Biden ist der älteste US-Präsident der Geschichte, sein Gesundheitszustand ist, nicht nur in den USA, häufig Gegenstand von Spekulationen. Sein Widersacher Donald Trump hatte ihn oft mit seinem Alter aufgezogen.

Um zu demonstrieren, dass er auch nach seinem Fahrradunfall fit ist, absolvierte der US-Präsident am Samstagnachmittag noch einen ganz eigenen Test: Beim Verlassen eines Gottesdiensts machte er drei kleine Sprünge und hob seine Faust, nachdem ihn Journalisten und Schaulustige nach seinem Befinden gefragt hatten.