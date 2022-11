Joe Biden: Miserable Werte für den US-Präsidenten zum Geburtstag

Von: Daniel Dillmann

Joe Biden feiert seinen 80. Geburtstag im Weißen Haus. Die Zufriedenheit mit dem US-Präsidenten ist auf einem Tiefpunkt angelangt.

Washington, DC: Für die Familie von Joe Biden gab es an diesem Wochenende gleich mehrere Gründe zu feiern. Naomi Biden, die 28-jährige Enkelin des US-Präsidenten, heiratete den 25-jährigen Anwalt Peter Neal im Weißen Haus. Einen Tag später feiert dann Joe Biden selbst einen besonderen Tag. Am 20. November 2022 wird der US-Präsident 80 Jahre alt. Er ist damit das erste Staatsoberhaupt in der Geschichte der USA, das in diesem Alter noch das Amt bekleidet.

Pünktlich zum Geburtstag Joe Bidens veröffentlichte das US-Nachrichtenportal Newsweek eine Umfrage, die den US-Präsidenten nicht erfreuen dürfte. Laut der von Newsweek bei dem Institut Redfield & Wilton Strategies in Auftrage gegebenen Umfrage unterstützen nur noch 51 Prozent der Demokraten in den USA eine erneute Kandidatur Bidens bei der Präsidentschaftswahl 2024. 37 Prozent der Befragten waren der Meinung, Biden solle nicht erneut antreten. Zwölf Prozent waren sich noch unsicher.

Joe Biden wird 80 Jahre alt: Tritt der US-Präsident nochmal an?

Unter den Befragten, die in der Umfrage eine erneute Kandidatur Joe Bidens ablehnten, gaben 60 Prozent als Begründung das hohe Alter des amtierenden Präsidenten an. Zwölf Prozent bevorzugten andere Kandidaten, neun Prozent waren mit seiner Wirtschaftspolitik unzufrieden. Nur zwei Prozent gaben an, Joe Biden solle wegen der Ergebnisse der Demokraten bei den Midterms auf eine erneute Kandidatur verzichten.

Joe Biden in Washington, DC. Der US-Präsident wird am 20. November 2022 80 Jahre alt. © Susan Walsh/dpa

Sollte Joe Biden – der älteste US-Präsident in der Geschichte – wirklich erneut antreten, so würde er in mögliche Vorwahlen der Demokraten dennoch als Favorit gehen. Auf Platz Zwei in Umfragen liegt innerhalb der Partei Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris, gefolgt von Verkehrsminister Pete Buttigieg.

Joe Biden feiert 80. Geburtstag - und will über erneute Kandidatur nachdenken

Joe Biden selbst hatte bereits vor seinem Geburtstag angedeutet, dass er es sich vorstellen könne, 2024 wieder anzutreten. Eine offizielle Verkündigung gab es bislang aber nicht. Laut dem US-Portal The Hill werde sich der US-Präsident über den „Thanksgiving“-Feiertag am 24. November mit seiner Familie über die weitere Zukunft beraten. Dazu gehören Frau Jill Biden, Tochter Ashley Biden und der Sohn Hunter Biden.

US-Präsident Joe Biden mit seiner Enkelin Naomi Biden, die im Weißen Haus ihre Hochzeit feierte. © Handout/afp

Ganz anders hat das Joe Bidens Gegenspieler bei der US-Wahl 2020 gehandhabt. Donald Trump verkündete bereits in der vergangenen Woche, dass er sich 2024 erneut um die Kandidatur der Republikaner bemühen werde. Trump ist 76 Jahre alt, also vier Jahre jünger als Biden.

Joe Biden: Mit 80 Jahren noch nicht der Älteste in Washington DC

Für Joe Biden selbst ist sein Alter offenbar auch ein schwieriges Thema. Das zumindest ließ der US-Präsident kürzlich in einem Interview mit dem Fernsehsender MSNBC vermuten. „Ich kann nicht einmal sagen, wie alt ich bin“, sagte Joe Biden. „Ich bekomme es nicht einmal aus meinem Mund.“ Sollte Biden wirklich erneut antreten und die Wahl dann auch noch gewinnen, wäre er am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.

Name Joseph „Joe“ Robinette Biden Geburtsdatum 20. November 1942 (Alter 80 Jahre) Geburtsort Scranton, Pennsylvania (USA) Ehefrau Jill Biden (seit 1977) Kinder Hunter Biden, Naomi Biden, Ashley Biden, Beau Biden (verstorben)

Doch selbst in diesem hohen Alter wäre Joe Biden im politischen Washington DC nicht der älteste Protagonist. Dieser Titel geht an Chuck Grassley. Er vertritt den Bundesstaat Iowa seit 41 Jahren im Senat. Grassley ist 1933 geboren. Bei den Midterms 2022 trat er erneut und setzte sich gegen den Demokraten Michael Franken durch. Am Ende seiner Amtszeit wird Grassley 95 Jahre alt sein. (Daniel Dillmann)