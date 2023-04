Joe Biden möchte Kampf gegen Klimawandel stärker angehen

US-Präsident Joe Biden spricht während des vierten virtuellen Treffens des Major Economies Forum (MEF). © IMAGO/OLIVER CONTRERAS

Um den Kampf gegen den Klimawandel zu verstärken, hat US-Präsident Joe Biden an internationale Partner appelliert.

Washington - Dabei komme es auf vier Kernbereiche an, um eine Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad Celsius zu verhindern, sagte Biden am Donnerstag in Washington bei einer Online-Schalte großer Industriestaaten zum Thema Energie und Klima. Wichtig sei, den CO2-Ausstoß im Energie- und Transportsektor zu senken, die weltweite Abholzung der Wälder zu stoppen, den Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan in den Griff zu bekommen sowie der Umgang mit bereits freigesetztem Kohlendioxid.

Mit Blick auf den kommenden Weltklimagipfel Ende des Jahres in Dubai müssten alle Teilnehmer mit Maßnahmen ermöglichen, die Pariser Klimaziele bis 2030 zu erreichen, appellierte Biden. Die USA hätten auch dank der von der Regierung angestoßenen Gesetzgebung zu massiven Investitionen in klimafreundliche Technologien bereits große Fortschritte gemacht, sagte Biden.

Es ist die bisher vierte derartige Konferenz in Bidens Amtszeit als US-Präsident. Bei den Beratungen sind Vertreter wichtiger Industrienationen dabei. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm teil. (dpa)