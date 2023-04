Biden muss sich bücken: US-Präsident widerfährt Malheur bei Oberst-Ehrung

Von: Franziska Schwarz

US-Präsident Joe Biden hebt den Orden für Oberst Ethan Hinkins vom Boden auf. © Mandel Ngan/AFP

Joe Biden hat bisher noch nicht offiziell angekündigt, erneut für das Amt des US-Präsidenten anzutreten. Macht dieses Foto deshalb nun die Runde?

Minneapolis – Im US-Bundesstaat Minnesota ist ein komisches Bild von Joe Biden entstanden: wie der US-Präsident sich bückt – aber erkennbar ist nicht, wonach. Nach einem Glückspfennig etwa? Das US-Boulevard-Blatt New York Post berichtete die Hintergründe zu dem Foto zuerst.

Nein, nicht nach einem Glückspfennig, sondern einer Präsidentenmünze bückte sich Biden am Flughafen von Minneapolis. Sie war ihm aus der Hand gefallen. Gedacht war sie laut dem Bericht für den US-Luftwaffen-Oberst Ethan Hinkins. Eine Auszeichnung von höchstem Range, die Biden ihm am Montag (3. April) verleihen wollte. In der Vergangenheit hat er den Orden schon an Papst Franziskus oder den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verliehen.

Biden plant erneute Kandidatur – will sie aber noch nicht verkünden

Weitere Boulevard-Medien griffen das unvorteilhafte Bild auf. Anlass sind wohl die Zweifel mancher, ob Biden nicht zu alt für das Amt des US-Präsidenten ist. Der 80-Jährige ist bislang der älteste Präsident der US-Geschichte und wäre beim Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt.

Befragt von einem Reporter, ob sein Alter bei der Entscheidung um eine erneute Bewerbung für sein Amt eine Rolle gespielt habe, sagte er einmal: „Nein. Aber es ist legitim, dass Menschen über mein Alter nachdenken.“ Biden plant nach eigenen Angaben eine erneute Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 – will diese aber noch nicht verkünden. „Meine Absicht ist …, war es von Anfang an, anzutreten“, sagte er dem US-Fernsehsender ABC im Februar. „Ich habe aber erst andere Dinge zu erledigen, bevor ich voll in den Wahlkampf gehe.“

Joe Bidens Alter spielt in Bilanz seiner Präsidentschaft hinein

Über Bidens Chancen gibt es widersprüchliche Ansichten. Der Präsident konnte seit seinem Einzug ins Weiße Haus im Januar 2021 eine Reihe von Erfolgen verbuchen, unter anderem im Kampf gegen die Corona-Pandemie, in der Wirtschaftspolitik, bei der Infrastruktur und beim Klimaschutz. Auf Bidens Agenda stand an dem Tag mit dem Münzen-Malheur noch eine wirtschaftspolitische Ansprache in Minneapolis, der bevölkerungsreichsten Stadt Minnesotas. (frs)