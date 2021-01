Biden mit Ansage an Trump-Anhänger: Plötzlich betritt er erneut die Bühne, es fallen entscheidende Worte

Nach einer beispiellosen Attacke militanter Trump-Anhänger auf das US-Kapitol, ruft der gewählte Präsident Joe Biden auf, die Gewalt zu verurteilen.

Es gab vier Todesopfer bei der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols

Noch am Tag der Ereignisse spricht Joe Biden. Seine Amtseinführung sieht er nicht in Gefahr

Donald Trump folgt Bidens Forderungen und ruft seine Anhänger zum Rückzug auf

Washington - Ein Gewaltausbruch ungeahnter Dimension forderte in Washington vier Todesopfer. Von einer Rede des Noch-Präsidenten Donald Trump angestachelt, zogen militante Anhänger vor das US-Kapitol, in das sie schließlich gewaltsam eindrangen. Die Abgeordneten wurden in Sicherheit gebracht, Muriel Browser, Bürgermeisterin Washingtons, forderte die Unterstützung der Nationalgarde an. Erst nach mehreren Stunden konnten die Behörden die Lage unter Kontrolle bringen.

Joe Biden verurteilte in einer Rede an die Nation die Ausschreitungen scharf und ließ verlauten, dass er sich um eine friedliche Übergabe keine Sorgen mache: Nachdem er die Rede beendete und seinen Platz hinter dem Podium verließ, rief ihm eine anwesende Journalistin zu, ob er sich Sorgen um die Machtübergabe mache. Daraufhin kehrte Biden auf die Bühne zurück, verneinte und versicherte den anwesenden Journalisten, dass er sich auch keine Sorgen um seine Sicherheit mache. Das amerikanische Volk solle standhaft bleiben. Mit den Worten „Enough is enough is enough“ verließ der künftige Präsident endgültig die Bühne.

USA: Joe Biden verurteilt Gewalt und macht indirekt Donald Trump dafür verantwortlich

In der emotionalen Rede verurteilte Biden zuvor die Gewalt als „beispiellosen Angriff“ und forderte Donald Trump auf, seinen randalierenden Anhängern Einhalt zu gebieten. Dabei betonte er die Wichtigkeit der Aussagen des Präsidenten, die bei falscher Wortwahl seine Anhänger aufwiegeln.

Wiederholt stellte Donald Trump den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in Frage, auch in seiner Rede, die zu den Gewaltexzessen führte, sprach er von Wahlbetrug. Motiviert von den Worten ihres Präsidenten zogen gewaltbereite Anhänger vor das Kapitol. Wenig später stürmten sie das Gebäude und verwüsteten Büros der Abgeordneten. Die Sitzung des Kongresses musste abgebrochen, das Gebäude evakuiert werden.

Joe Biden: Offizielle Anerkennung des Ergebnisses als Auslöser des Gewaltausbruchs

In den Wahlperioden zuvor war die Anerkennung des Präsidentschaftswahlergebnis im Kongress nicht mehr als eine Formalie. Durch die andauernden und unbegründeten Wahlbetrugsvorwürfe Donald Trumps sahen sich seine Anhänger genötigt, die Sitzung des Kongresses zu unterbrechen und die Bestätigung des Wahlausganges zu verhindern. Nachdem die Behörden nach mehreren Stunden die Lage wieder unter Kontrolle hatten, setzten die Abgeordneten ihre Sitzung fort und bestätigten letztendlich das Wahlergebnis.

Im Angesicht des Aufruhrs verzichteten einige republikanische Abgeordnete auf ihren geplanten Widerstand gegen die Anerkennung des Ergebnisses. Bei dieser Gelegenheit appellierte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi an die Abgeordneten: „Wir müssen und werden dem Land - und in der Tat der ganzen Welt - zeigen, dass wir uns nicht von unserer Pflicht ablenken lassen, dass wir unsere Verantwortung für die Verfassung und das amerikanische Volk wahrnehmen.“

Donald Trump wendet sich mit kruder Videobotschaft an seine Anhänger

Von den Geschehnissen in der US-Hauptstadt getroffen, verurteilt Joe Biden die Revolten scharf und spricht von einem „dunklen Moment“ für die USA. Auf seinem Twitter-Account fordert Biden das schnelle Ende der Aufstände und fordert Trump auf, seine gewaltbereiten Anhänger zurückzurufen. Donald Trump folgt in Teilen seinem Appell und wendet sich mit den Worten „Geht nach Hause“ an die Randalierer. Zwar rief der Präsident zur Beendigung der Gewalt auf, in seiner Video-Botschaft erneuerte der Präsident jedoch seine Wahlbetrugsvorwürfe und findet emotionale Worte für seine Anhänger: „Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes.“ (mit AFP)