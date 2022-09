Hitler-Vergleich nach Biden-Rede: Republikanische Politikerin macht geschichtsvergessene Anschuldigungen

Von: Linus Prien

Die republikanische US-Repräsentantin Marjorie Green. © IMAGO/BONNIE CASH

US-Präsident Joe Biden kritisierte in einer Rede Teile der republikanischen Partei und seien Vorgänger Donald Trump. Eine US-Repräsentantin reagierte mit einem Hitler-Vergleich.

Philadelphia - Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump und dessen politische Verbündete als Bedrohung für die US-Demokratie gebrandmarkt. „Donald Trump und die Maga-Republikaner verkörpern einen Extremismus, der die Fundamente unserer Republik bedroht“, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer kämpferischen Rede in der Großstadt Philadelphia. In seiner Rede zur besten Sendezeit rief Biden die US-Bürger auf, die Demokratie zu verteidigen. Biden erntete unter anderem aufgrund der roten Hintergrundbeleuchtung während seiner Ansprache Kritik. Eine bekannte Republikanerin nahm die Beleuchtung zum Anlass für einen absurden Vergleich.

Joe Biden bei seiner Rede über Demokratie. © IMAGO/Bastiaan Slabbers

Joe Biden: „Gleichheit und Demokratie werden angegriffen“

Maga ist die Abkürzung von Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“ (etwa: Amerika wieder großartig machen) und wird als Begriff für die Bewegung und politische Ausrichtung des Ex-Präsidenten verwendet. „Gleichheit und Demokratie werden angegriffen“, sagte Biden vor dem historischen Gebäude Independence Hall, in dem die Unabhängigkeitserklärung und die US-Verfassung verabschiedet worden waren. „Maga-Republikaner respektieren nicht die Verfassung. Sie glauben nicht an die Rechtsstaatlichkeit. Sie erkennen den Willen des Volkes nicht an. Sie weigern sich, die Ergebnisse einer freien Wahl anzuerkennen.“

Der Präsident warf Trump und seinem Lager wenige Monate vor den Kongress-Zwischenwahlen im November auch vor, zu politischer Gewalt anzustacheln. „Maga-Republikaner“ würden sich von „Wut“ und „Chaos“ nähren. „Es gibt keinen Platz für politische Gewalt in Amerika. Punkt. Keinen. Niemals.“

Hitler-Vergleich: Republikanerin zieht grotesken Vergleich

Als Reaktion auf Bidens Rede reagierte die rechtspopulistische Republikanerin Marjorie Green mit einem Tweet: „Ich nehme an, da Präsident Butterbeans zerbrechlich, schwach und dement ist, war die Hitler-Ikonografie ihr Versuch ihn stark aussehen zu lassen, während er die Hälfte Amerikas als Staatsfeinde deklariert.“ Unter ihrem Statement ist ein bearbeitetes Video von Joe Bidens Rede zu sehen. Im Fake ist Biden mit schmalem Oberlippenbart zu sehen. Im Hintergrund sind zwei Hakenkreuze zu erkennen. Über das Video ist eine Rede des NS-Diktators Adolf Hitler geschnitten. Die Trump-Loyalistin ist eine beliebte Figur in ihrer Partei und wurde erst kürzlich in ihr Amt gewählt.

Joe Biden: Präsident relativiert seine Kritik

Biden betonte zugleich, „nicht jeder Republikaner, nicht einmal die Mehrheit der Republikaner“ seien „Maga-Republikaner“. „Nicht jeder Republikaner schließt sich ihrer extremen Ideologie an. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass die Republikanische Partei heute von Donald Trump und den Maga-Republikanern dominiert, angeführt und eingeschüchtert wird. Und das ist eine Bedrohung für dieses Land.“

Trump reagierte in seinem Online-Netzwerk Truth Social und warf Biden vor, untauglich für das Präsidentenamt zu sein. Auch er griff seinen Wahlkampfslogan „Make America Great Again“ auf und schrieb: Wenn Biden Amerika nicht wieder großartig machen wolle - und dass Biden das nicht wolle, zeige sich durch „Worte, Handlungen und Gedanken“ - dann solle der Demokrat „die Vereinigten Staaten von Amerika sicherlich nicht vertreten“. (lp/AFP)