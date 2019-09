Zweifel an Biden wachsen - Medien fragen sich: „Warum kann er keine Debatte gewinnen?“

In den ersten beiden TV-Debatten der demokratischen Präsidentschaftskandidaten machte Joe Biden keine gute Figur. Am Donnerstag blieb sein Auftritt erneut fahrig und blass.

Washington – Der Moment, an dem im Publikum und bei Millionen TV-Zuschauern wieder mal die Zweifel an Joe Biden wachsen, kommt zur Halbzeit der dritten Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber. Der frühere Stellvertreter von Barack Obama weicht zunächst einer kritischen Frage aus, was die Massen-Abschiebung illegaler Migranten in seiner achtjährigen Amtszeit angeht – und sagt, er sei ja nur Vizepräsident gewesen. Dann soll er sich dazu äußern, ob der Totalabzug aus dem Irak ein Fehler gewesen sei – und flüchtet sich in einen Vortrag über die ethnischen Strömungen in dem Land.

Als dann ein Moderator die Frage von Reparationszahlungen an Afroamerikaner für die Sklavenzeit aufbringt, zeigt sich der Umfragen-Favorit ganz von der Rolle. Er doziert plötzlich über Amerikas Schulen und schafft es am Ende sogar, die Begriffe „Plattenspieler“ und „Venezuela“ in seine Antwort einzubauen.

Dass die New York Times von einer „wackeligen Vorstellung“ Bidens spricht, ist gut nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass es auf der Bühne sogar einer seiner Mitbewerber – der Latino Julian Castro – wagt, mögliche Demenz-Probleme des 76-Jährigen zu thematisieren. Castro wirft Biden vor, innerhalb von nur zwei Minuten seine Position bei einer Detailfrage völlig geändert zu haben – und muss sich dann den Vorwurf gefallen lassen, eine Anstandsgrenze überschritten zu haben.

Joe Biden und seine Mitbewerber schießen gegen Trump

Doch Analysten erinnern in ihren Bilanzen auch daran, dass sich am Ende der Gewinner dem Amtsinhaber Donald Trump stellen muss. Und der gilt als gnadenloser Debattierer, der vor Tiefschlägen und Foulspiel noch nie zurückschreckte. Die Frage, ob Biden gegen den Präsidenten bestehen könnte, wirft am Freitag dann auch das Magazin politico auf – und gibt die Antwort in der Überschrift gleich mit: „Warum kann Joe Biden keine Debatte gewinnen?“

Was in den ersten beiden TV-Runden etwas zu kurz kam, holen Biden und seine gefährlichsten Mitbewerber – vor allem die als progressiv geltenden Elizabeth Warren und Bernie Sanders (merkur.de)* – am Donnerstag nach: scharfzüngige Attacken gegen Trump. Auch der Klimaschutz, der sonst gegen Themen wie Einwanderung und Waffengesetze zu kurz kommt, hat dabei eine Chance. „Wir haben enorme Möglichkeiten, sobald wir Trump loswerden“, konstatiert Biden.

Joe Biden will Soldaten aus Afghanistan zurück in die USA holen

Elizabeth Warren, die seit Wochen im Aufwind ist, kündigt an: Wählt mich, und ich stoppe bis 2035 mindestens 70 Prozent aller schädlichen Emissionen im Land. Auch andere Kandidaten wie die farbige Kamala Harris versprechen, am ersten Tag einer möglichen Präsidentschaft wieder den von Trump aufgekündigten Pariser Klima-Verträgen beizutreten.

Die Absage des von Trump klammheimlich geplanten Gipfels mit den Taliban und Vertretern Kabuls machte auch die Frage aktuell, wie denn ein Demokrat mit dem Afghanistan-Konflikt umgehen würde, wo seit 18 Jahren die USA militärisch präsent sind. Am klarsten ist hier Warren: Sie will auch ohne einen Friedensvertrag mit den Taliban alle Truppen schnellstens zurückbeordern. Biden würde die Soldaten ebenfalls nach Hause holen. Doch präzise Angaben zu einem Zeitplan und zur Frage, ob er die Gespräche mit den Taliban fortsetzen werde, liefert er auch hier nicht.

Friedemann Diederichs