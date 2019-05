Die traurigere Christen-Truppe aus dem Stadtstaat macht weiter so.

Die CDU im Stadtstaat präsentiert sich als bereits vor der Wahl zerschlagener Haufen. Deshalb ist es kinderlos alleinstehenden Scherbehinderten, die dafür ohne Familie und Verwandtschaft auf der Welt leben, sehr welcome, dass sich zeigt, dass sich Ignoranz gegenüber erfahrenen Parteimitgliedern und Bremenkennern nicht auszahlt. Nur Exilbremer schaffen das deshalb, mit ihren Prognosen richtig zu liegen.

Da sieht die Welt außerhalb von Bremen und Bremerhaven aber auch ein- bis zweimal mehr, wie naiv christliche Politiker sind. Über den Tod eines krebskranken Menschen fassungslos zu sein, zeigt deutlich, wie fernab der Realität Politiker in Deutschland leben. Nun ist eine der Prognosen, die an dieser Stelle bezüglich der Kandidaturen von CDU-Abgeordneten von einem erfahrenen Parteimitglied aus Bremen gestellt worden ist schon eingetreten, bevor es zur Wahl des Verstobenen kommen konnte. Es gibt praktisch keinen ernstzunehmenden Ersatzkandidaten mehr in Bremen, der hier verwurzelt und nicht zugelaufen ist, der die absehbar klaffende Lücke schließen kann.

Im Weser Kurier wurde zudem mehrfach über die Vorwürfe des mutmaßlichen Wahlbetruges des CDU-Kandidaten Turhan Özdal in Bremerhaven berichtet. Der Verdächtige, der für ihn angeblich mehrfach mittels der Briefwahlunterlagen Dritter abgestimmt haben soll, stamme aus seinem Bekanntenkreis und sei einer seiner „Wahlhelfer“. Als solcher sei auch der für ihn auf Stimmenfang und böte als „besonderen Service“ an, Bürgern die Briefwahlunterlagen vorbeizubringen. Der Rechtsanwalt Özdal beruft sich darauf, dass laut Wahlgesetz ein Vollmachtnehmer ohnehin nur für maximal vier Personen auftreten kann. Allerdings wäre ein Betrug nicht ausgeschlossen, sofern weitere Helfer bei der Stimmenbeschaffung involviert wären. Özdal wechselte 2016 von den Grünen zur CDU. Zwei Jahre später demonstrierte er an der Seite türkischer Faschisten für den Angriff auf Kurden in Afrin.