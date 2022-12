John Lee: Das ist der Regierungschef von Hongkong

John Lee, Regierungschef Hongkongs. © Selim Chtayti / dpa

Seit Juli 2022 ist John Lee Regierungschef von Hongkong. Über das Schicksal der chinesischen Stadt bestimmt allerdings vor allem die Regierung in Peking.

Hongkong – Der aus Hongkong stammende John Lee machte zunächst Karriere bei der Royal Hong Kong Police Force. Danach bekleidete er das Amt als Minister für öffentliche Sicherheit und schließlich jenes als Verwaltungschef, was der ranghöchste Beamtenposten der Sonderverwaltungszone Hongkong ist. Seit Juli 2022 vertritt John Lee als neuer Regierungschef die Interessen der Hongkonger.

Am 7. Dezember 1957 wurde der Polizeioffizier und Politiker John Lee geboren. Seit dem 1. Juli 2022 hat er den Posten des Regierungschefs der Sonderverwaltungszone Hongkong inne. Er tritt damit in die Fußstapfen von Carrie Lam.

John Lee privat: Die Familie des Regierungschefs Hongkongs

John Lee machte seinen Abschluss im Jahre 1977 am Wah Yan College in Kowloon. Dieses College besuchten auch seine beiden Söhne, Gilbert Lee Man-lung und Jacky Lee Man-chun. Ihre Mutter ist Janet Lam Lai-sim. Sie und John Lee heirateten nach der Geburt des älteren Sohnes Gilbert. Sowohl Janet Lam als auch die beiden Kinder besitzen die britische Staatsbürgerschaft, wodurch John Lee ebenfalls Anspruch auf diese hat. Tatsächlich besaß er sie bis ins Jahr 2012, legte sie dann jedoch ab, um stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit in Hongkong zu werden. Seine Familie behielt die zweite Staatsbürgerschaft.

Hongkongs Regierungschef John Lee: Werdegang

Nach seinem Schulbesuch trat John Lee im Alter von 19 Jahren in die Royal Hong Kong Police Force ein. 2010 ernannte man ihn zum stellvertretenden Polizeipräsidenten. Während seiner Karriere bei der Polizei erlangte er per Fernstudium, das ihm die Police Force bezahlte, seinen Masterabschluss im Fach Public Policy and Administration an der australischen Charles Sturt University.

2012 folgte in seinem Werdegang die Stelle als stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit. 2017 stieg er zum leitenden Minister für öffentliche Sicherheit auf. Als solcher trug er entscheidend zur brutalen Niederschlagung verschiedener großer Proteste bei, unter anderem:

Proteste gegen das geplante Auslieferungsgesetz (2019)

Proteste gegen das chinesische Sicherheitsnetz für die Stadt Hongkong (2020)

Aufgrund seiner Rolle bei diesen Demonstrationen ist John Lee in weiten Teilen Hongkongs unbeliebt. Am 25. Juni 2021 wurde bekannt, dass er der neue Verwaltungschef wird. Damit übernahm er den zweitwichtigsten Posten hinter Regierungschefin Carrie Lam.

John Lee: Der Weg zum Regierungschef Hongkongs

Am 6. April 2022 gab der Staatsrat der Volksrepublik China offiziell bekannt, dass John Lee als einziger Kandidat gebilligt wurde und zur Wahl stehe, neuer Nachfolger von Carrie Lam zu werden. Am 9. April bestätigte John Lee selbst seine Kandidatur. Am 8. Mai wurde er in das Amt berufen. Die Wahl wird von Beobachtern als scheindemokratisch bezeichnet, da Lee keine Konkurrenten hatte. Am 1. Juli 2022 begann die Amtszeit des 64-Jährigen als Regierungschef Hongkongs. Als solcher vertritt er die Interessen der sieben Millionen Hongkonger gegenüber der chinesischen Zentralregierung. Verteidiger der Demokratie sowie nicht von der Volksrepublik China gelenkte Medien sehen dies kritisch: Zum einen werfen sie John Lee mangelnde Regierungserfahrung vor, zum anderen sorgte seine Aussage, dass es nicht nötig sei, die Pressefreiheit in Hongkong zu verteidigen, da diese bereits bestehe, für Unruhe.