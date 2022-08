Johnson-Nachfolge: Ministerin beschimpft Sunak als „Attentäter“ und spricht von „Putsch“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Sein „sanftes Lächeln“ soll nur Fassade sein: Rishi Sunak sieht sich seinem Werben um die Nachfolge von Boris Johnson heftigen Vorwürfen ausgesetzt. © PETER NICHOLLS/afp

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Boris Johnson wird bei den Torys mit harten Bandagen gekämpft. Eine Ministerin äußert heftige Vorwürfe, bekommt aber auch Gegenwind.

München - Die Tories stecken mitten im Wahlkampf. Dabei müssen sie eigentlich keine politischen Gegner fürchten, denn es geht nach dem Rücktritt von Boris Johnson „nur“ um den Vorsitz innerhalb der Konservativen Partei und dem damit verbundenen Amt des Premierministers. Also bleibt doch alles in der Familie. Sollte man meinen. Und dennoch gibt die Regierungspartei gerade besten Anschauungsunterricht, wie auch interne Wahlen zu wahren Schlammschlachten ausarten können.

Auch wenn die Entscheidung der Tory-Mitglieder zwischen dem innerhalb der Fraktion favorisierten Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss erst in knapp sechs Wochen stehen soll, wird bereits kompromissloser ausgeteilt als in vielen Wahlkämpfen mit mehreren Parteien. So greift Kulturministerin Nadine Dorries ihren ehemaligen Kabinettskollegen in der Mail on Sunday offen an.

Johnson-Nachfolge: Ministerin moniert „Rishis fehlgeleiteten Kleidungsstil“

Dabei wirft sie Sunak mit drastischen Worten vor, an Johnsons Stuhl gesägt zu haben. Nachdem sie heftige Kritik für ihren Vergleich des Outfits der beiden Nachfolge-Kandidaten einstecken musste, schreibt Dorries, sie wollte „Rishis fehlgeleiteten Kleidungsstil hervorheben, um Tory-Mitglieder davor zu warnen, sich von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen, wie es vielen von uns passiert ist, die mit dem Schatzkanzler im Kabinett dienten“.

Dann greift sie unter die Gürtellinie: „Das sanfte Lächeln des Attentäters, seine sanfte Stimme und sogar seine winzige Statur haben viele von uns wirklich getäuscht.“ Ebenso warf sie Sunak vor, er habe „schon sehr lange einen Putsch geplant und Boris Johnson rücksichtslos und metaphorisch in den Rücken gestochen“. Dazu passt, dass Dorries eine Montage retweetete, bei der Caeser den Kopf von Johnson auf dem Hals trägt und Brutus mit dem Konterfei von Sunak mit erhobenem Messer hinter ihm steht.

Video: Johnson-Nachfolge - Truss und Sunak liefern sich hartes TV-Duell

Sunak oder Truss? Dorries sieht Ex-Schatzkanzler auf „Weg des Verrats“

Weiter sprach sie von einem „Weg des Verrats“, mit dem er jedoch „wahrscheinlich nicht die Herzen und Köpfe der Mitglieder der Konservativen Partei gewinnen (wird), da sie vor allem Loyalität und Anstand schätzen“. Obendrein nannte Dorries den vermeintlichen Putsch in Anlehnung an eine legendäre walisische Adelsfamilie „tudoresk in seiner Brutalität“.

Einmal mehr monierte sie zudem, dass der Johnson-Nachfolge-Kandidat aus gutbetuchtem Hause stammt: „Rishi wird nie erfahren, wie es ist, sich verängstigt, pleite und hoffnungslos zu fühlen, ohne das Sicherheitsnetz wohlhabender Eltern. Er musste nie nachts wachliegen und sich Gedanken darüber machen, wie er die Rechnungen bezahlen soll. Ein Gerichtsvollzieher wird niemals an seine Tür klopfen.“

Um klare Worte nicht verlegen: Kulturministerin Nadine Dorries unterstützt Liz Truss. © IMAGO / ZUMA Wire

Tories suchen Johnson-Nachfolger(in): Sunak als „klassischen Spielverderber“ gebrandmarkt

Doch für seine Herkunft kann er ja letztlich nichts. Auch das politische Urteil von Dorries klingt aber vernichtend: „Rishi war als Schatzkanzler ein klassischer Spielverderber. Immer wenn Boris ihn aufsuchte, um Probleme zu besprechen, war er höflich, aber nicht entgegenkommend. Nie ein Teamplayer.“ Zudem hält sie Sunak die Steuerpolitik - gerade im Hinblick auf die Inflation - vor.

Damit genug der schmutzigen Wäsche gewaschen. Laut Dorries könne es für die Tory-Mitglieder daher nur eine Wahl geben. Weit mehr als eine Empfehlung, wo das Kreuz zu machen ist. Was aber in der Politik dann noch zum Business gehört.

Im Gegensatz zur Wortwahl. So gibt es auch heftige Gegenwehr. Beiträge, in denen Sunak quasi als Königsmörder dargestellt wird, halten viele Tory-Abgeordnete für abscheulich und spalterisch. Wirtschafts-Staatssekretär George Hands, der als Unterstützer des ehemaligen Schatzkanzlers gilt, nannte die Vorwürfe „geschmacklos“. Er erinnerte im Sender Sky News sogar an den Mord am konservativen Abgeordneten David Amess im Oktober 2021. Seitdem sei nicht einmal ein Jahr vergangen, die Aussagen seien brandgefährlich. (mg)