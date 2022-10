Johnsons Premier-Aus: Reporterin lässt Schadenfreude freien Lauf – nun drohen ihr Konsequenzen

Von: Marcus Giebel

Boris Johnson sah davon ab, sein eigener Nach-Nachfolger als Premierminister Großbritanniens zu werden. Darüber freute sich eine BBC-Reporterin etwas zu laut und zu öffentlich.

London – Diese beinahe kindliche Freude hätte sie sich mal besser verkniffen. Und nicht vor einem Millionenpublikum live im TV zum Besten gegeben. Für Martine Croxall, Moderatorin der BBC, hat ihre Anmoderation zur Vorschau auf die Zeitungsschlagzeilen vom Montag ein Nachspiel. Denn der Journalistin muss ein Stein vom Herzen gefallen sein, weil Boris Johnson nach dem Rücktritt seiner Nachfolgerin Liz Truss nicht erneut als britischer Premier kandidieren wollte.

Rund 90 Minuten, nachdem der für seine Eskapaden bekannte Ex-Regierungschef des Vereinigten Königreichs erklärt hatte, seinen Hut diesmal nicht in den Ring werfen zu wollen, strahlte Croxall am Sonntagabend voller Begeisterung in die Kamera und fragte die Zuschauer: „Das ist alles sehr aufregend, nicht wahr?“ Und weiter: „Darf ich wohl so schadenfroh sein? Ja, ich bin es.“ Offensichtlich geht es ihr wie vielen Briten: Sie hat vorerst keinen Bedarf an einer Rückkehr des streitbaren Blondschopfs in die Downing Street 10.

Ihr vorerst letzter Auftritt im BBC-Studio: Martine Croxall zeigte ihre Schadenfreude wegen Boris Johnsons Kandidaturverzicht offen. © Twitter/@NJ_Timothy

BBC-Reporterin mit Schadenfreude wegen Johnson: Tory-Politiker twittert von „Abgleiten in Jauchegrube“

Was einerseits verständlich sein mag, nach all den Fehltritten des Tory-Politikers. Und dennoch hätte Croxall es besser wissen müssen: Als Journalist ist Überparteilichkeit eines der obersten Gebote. Die eigene politische Meinung sollte spätestens in der Maske zurückgelassen werden.

In diesem Fall aber war das Kind binnen zehn Sekunden in den Brunnen gefallen. Was Neil O’Brien auf den Plan rief. Johnsons Parteifreund schrieb auf Twitter zu Croxalls Auftritt: „Aaaaargh! Die BBC soll ein Bollwerk sein gegen ein Abgleiten in die Jauchegrube neuer Medien im US-Stil - es ist selbstzerstörerisch, sich so zu verhalten. Aaargh!“

Premierminister-Suche in Großbritannien: BBC zieht Reporterin vorerst aus dem Verkehr

Ohnehin steht die BBC bei der konservativen Partei auf dem Prüfstand. Die Regierung plant, dem Sender langfristig die Mittel zu kürzen und die Gebührenfinanzierung neu aufzustellen.

Im Fall von Croxall reagierte die BBC jedenfalls umgehend und leitete eine Untersuchung ein. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll die Journalistin bis zu deren Abschluss keine Sendungen mehr moderieren. Ein Sprecher des Senders verwies auf interne Prozesse, um die höchsten redaktionellen Standards der BBC aufrechtzuerhalten. Diese Prozesse seien aktiviert worden.

Comeback an der politischen Spitze zumindest verschoben: Boris Johnson stand diesmal nicht bereit als neuer Premierminister. © IMAGO / i Images

Sunak wird neuer Premier: BBC-Reporterin merkt ihren Fehler nach Johnson-Witz an

Croxall selbst war ihr Fehler offenbar schnell bewusst. Während der Besprechung der Zeitungsschlagzeilen spielte sie noch einmal auf die Breaking News an, als sie frotzelte: „Können wir Ihnen die Cover schon zeigen, sind die schon angekommen? Nein, sind sie nicht. Das wirkt alles so ein bisschen wie lastminute.com, oder? Denn alle Cover waren nicht mehr aktuell, als wir sie bekommen haben.“

Doch auf einen Witz eines Gastes auf Johnsons Kosten, antwortete sie lachend: „Das sollte ich wahrscheinlich nicht. Ich verstoße wahrscheinlich gegen eine schreckliche Regel der gebotenen Überparteilicheit, indem ich kichere.“

Wie Croxall die Meldung aufnahm, der bei der Wahl unter Tory-Mitgliedern noch gegen Truss unterlegene Rishi Sunak wird nun der dritte Premier binnen anderthalb Monaten werden, ist nicht überliefert. Vor einer Kamera wird sie sich vermutlich nicht so schnell zu der Personalie äußern. (mg)