Johnson: Überraschungsbesuch in Kiew

Boris Johnson zu Besuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj © IMAGO / Cover-Images

Der britische Premierminister Boris Johnson hat der Ukraine überraschend einen Besuch abgestattet.

Kiew in der Ukraine - Es gebe einen "starken Willen der Ukrainer zum Widerstand", den Russlands Präsident Wladimir Putin nicht verstanden habe, sagte Johnson bei dem Besuch am Mittwoch anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags vor Journalisten. An das ukrainische Volk gerichtet, fügte er hinzu: "Ihr verteidigt euer Recht, in Frieden, in Freiheit zu leben. Deshalb wird die Ukraine gewinnen."

Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion ihre staatliche Unabhängigkeit erklärt. Am 24. Februar dieses Jahres begann Russland seine Invasion des Nachbarlands.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeichnete Johnson bei einem Treffen mit dem Freiheitsorden aus - einer Auszeichnung des ukrainischen Staats für Menschen, die die Souveränität des Landes unterstützen. Großbritannien helfe dabei, "unseren Sieg näherzubringen", sagte Selenskyj. "Und wir sind uns dieses Sieges sicher." Nicht jedes Land habe "das Glück, solch einen Freund zu haben".

Großbritannien ist seit dem Beginn der breit angelegten russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar einer der engsten Verbündeten der Ukraine. London lieferte Kiew unter anderem Waffen, finanzielle Hilfe und Unterstützung bei der Ausbildung der ukrainischen Armee. Großbritannien werde sich "Putins Erpressung nicht für eine Sekunde ergeben", sagte Johnson. se/CK