Johnson: Weiterer Minister verlässt skandalgebeutelte Regierung

Nordirland-Minister Brandon Lewis © IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images

Ein weiterer Minister sein Amt in der Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson niedergelegt.

London in England - Nordirland-Minister Brandon Lewis erklärte am Donnerstagmorgen seinen Rücktritt. Die Regierung habe den Punkt überschritten, an dem eine Umkehr noch möglich sei, schrieb Lewis in einem auf Twitter veröffentlichten Brief. "Ich kann nicht meine persönliche Integrität opfern, um die Dinge zu verteidigen, wie sie jetzt sind", betonte der scheidende Minister. Das Land und die konservative Partei "verdienen etwas Besseres".

Seit Dienstagabend befindet sich die britische Regierung in Auflösung, mehr als 40 Minister und Regierungsmitarbeiter sind bereits aus Protest gegen Premierminister Johnson zurückgetreten. Johnson lehnt einen Amtsverzicht dennoch bislang ab. Stattdessen entließ er seinen Bauminister und langjährigen wichtigen Wegbegleiter Michael Gove, der ihm Berichten zufolge als Erster einen Rücktritt nahegelegt hatte. gt/cp