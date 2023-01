Jubiläum: Bundestag hebt Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich hervor

Teilen

Ein Denkmal in der Tiergartenstraße in Berlin erinnert an Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. © IMAGO / Schöning

Zum 60. Mal jährt sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Im Bundestag würdigten Abgeordnete aller Parteien die deutsch-französischen Freundschaft.

Berlin - «Unsere Freundschaft bleibt der Schlüssel für Frieden in Europa», betonte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einer Plenardebatte am Donnerstag. Das in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene Vertrauen sei «unendlich kostbar».

Am 22. Januar 1963 hatten der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Präsident Charles de Gaulle einen Vertrag unterzeichnet, der 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die Aussöhnung zwischen den verfeindeten Nachbarländern besiegelte. Zum 60. Jahrestag kommt am Sonntag in Paris der deutsch-französische Ministerrat zusammen.

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die als Frankreichbeauftragte des Bundes das Wort im Bundestag ergriff, mahnte für den Ministerrat einen engen Schulterschluss an: «Nur Einigkeit macht gerade in diesen Zeiten stark.» Auch der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet warb für eine «neue Dynamik» der deutsch-französischen Freundschaft - etwa durch eine verstärkte Zusammenarbeit in Rüstungsfragen. (dpa)