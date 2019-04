Jürgen Todenhöfer: “Die meisten Deutschen durchschauen Heuchelei und wissen, dass wir angelogen werden“

In seinem Buch „Die große Heuchelei“ schreibt Jürgen Todenhöfer über seine Reisen zu Brennpunkten. Die tz sprach mit ihm über die Welt zwischen „Realpolitik“ und menschenverachtenden Lügen.

München - Ein Frontbericht aus den Krisengebieten der Welt ist der Untertitel des neuen Buches von Jürgen Todenhöfer, das er zusammen mit seinem Sohn Frederic geschrieben hat: In „Die große Heuchelei“ beschreiben die beiden ihre Reisen zu Brennpunkten im Irak, Syrien, Jemen, aber auch in ein Flüchtlingslager der Rohingya, die aus Myanmar vertrieben wurden. Das Fazit des Ex-CDU-Abgeordneten, Ex-Medienmanagers und IS-Experten Jürgen Todenhöfer angesichts all dieses Elends: „Nirgendwo auf der Welt kämpft der Westen für die Werte seiner Zivilisation. Sondern ausschließlich für seine kurzsichtigen Interessen. Um Macht, Märkte und Moneten.“ Die tz sprach mit Todenhöfer über den schmalen Grat zwischen „Realpolitik“ und menschenverachtenden Lügen.

Sie reisen mit 78 Jahren noch immer an die gefährlichsten Orte der Welt. Bei Ihrem Besuch im IS-Gebiet für Ihr letztes Buch diskutierten die Islamisten, Sie und Ihren Sohn Frederic hinzurichten. Warum tun Sie sich solche Gefahren an und genießen nicht einfach das Leben in Ihrer Heimatstadt München?

Jürgen Todenhöfer: Ich genieße oft das schöne Leben in München, spiele Fußball im Englischen Garten, spaziere gerne über den Marienplatz. Wir leben wahrscheinlich in der besten Zeit, die Deutschland jemals gehabt hat – trotz aller sozialen Probleme. Aber nachdem ich als junger Mann das Elend von Kriegen in Tunesien oder im Algerienkrieg gesehen habe, kann ich nicht mehr einfach nach Hause gehen und sagen: Das Leben ist schön. Ich bin von diesen Bildern des Krieges nicht mehr losgekommen.

Jürgen Todenhöfer: “Die meisten Deutschen durchschauen diese Heuchelei und wissen, dass ...“

„Die große Heuchelei“ heißt Ihr neues Buch. Politiker würden da ein anderes Wort verwenden: Realpolitik. Nach dem Motto: Internationale Konflikte gehen uns Deutsche nur in Hinblick auf deutsche Interessen an. Ist so eine Haltung legitim?

Todenhöfer: Deutschland ist nicht der Antreiber der Kriege, sondern fast immer Mitläufer. Ich finde das schade, weil Deutschland eine Macht ist, die in fast allen Konflikten zumindest des Nahen Ostens Vermittler sein könnte. Da macht die Kanzlerin unser Land zu klein, wenn sie sich raushält. Zur Realpolitik: Die meisten Deutschen nehmen es unserer Politik nicht mehr ab, dass man Kriege wie in Afghanistan, in Syrien und im Irak, bei denen zigtausende Zivilisten getötet werden, mit der Behauptung rechtfertigt: Das ist eine humanitäre Aktion, wir befreien die Leute, deren Kinder tot auf den Trümmern liegen. Die meisten Deutschen durchschauen diese Heuchelei und wissen, dass wir angelogen werden, wenn ihnen gesagt wird, es geht darum, einen Diktator zu stürzen. Es geht um geostrategische Ziele! Ich habe die Menschen in Mossul und in Aleppo sterben gesehen, Menschen, die von Assads Truppen getötet wurden, die von Rebellen getötet wurden, die von amerikanischen Bomben getötet wurden, für die unsere Bundeswehr die Luftaufklärung geliefert hat. Da zu sagen, wir bringen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – da muss ich protestieren, wenn ich an das Friedensgebot in unserem Grundgesetz denke.

+ Regierungstruppen hatten die Stadt Mossul im Juli 2017 vom IS zurückerobert. © AFP / AHMAD AL-RUBAYE

Aber ist der Krieg gegen den Islamischen Staat moralisch nicht doch anders zu bewerten als Assads Krieg gegen sein eigenes Volk?

Todenhöfer: Bürgerkriege sind immer Kriege gegen das eigene Volk, auch die Rebellen kämpfen gegen das eigene Volk. Ich verachte Diktatoren, auch weil es unter diesen Diktatoren zigtausende kleine Diktatoren gibt, die den einfachen Menschen das Leben zur Hölle machen. Der Kampf gegen den IS ist natürlich gerechtfertigt. Nur ist die Frage, ob man den Kampf gegen Terroristen mit Bomben gegen die Zivilbevölkerung gewinnen kann. Diese Strategie hat seit Afghanistan dazu geführt, dass die Zahl der Terroristen nicht zurückgegangen ist, sondern sich verhundertfacht hat. Terrorismus müssen wir mit Geld, Unterwanderung, geheimdienstlichen Mitteln begegnen. Durch diesen Krieg ist der IS nicht besiegt, sondern nur aus den Städten vertrieben worden. Wenn der sunnitische IS von sunnitischen Muslimen geschlagen worden wäre, dann wäre er auch moralisch geschlagen! Die Sunniten, die seit dem Sturz Saddams von der schiitischen Mehrheit massiv diskriminiert werden, haben angeboten, dass sie den IS besiegen würden, wenn sie dafür Gleichberechtigung bekommen. Dieses Angebot habe ich der US-Regierung überbracht – das war denen zu kompliziert. Zu bomben erschien einfacher.

Lesen Sie dazu auch: Jürgen Todenhöfer: So haben wir vom Islam profitiert

Jürgen Todenhöfer: „Diese Kinder sind die Opfer der Weltpolitik“

Einer der beeindruckendsten Berichte in Ihrem neuen Buch ist die Geschichte des damals elfjährigen Flüchtlings Alan, der vor dem IS floh und heute in München lebt. Was verbindet das Schicksal dieses Buben mit der großen Weltpolitik?

Todenhöfer: Ohne Irak-Invasion gäbe es keinen IS. Und ohne IS hätte Alan nicht fliehen müssen. Diese Kinder sind die Opfer der Weltpolitik. Dieser Bub hat die Vertreibung durch den IS und die US-Bomben erlebt. Er flieht, erst in die Türkei, dann ins irakische Kurdengebiet. Er hat einen Traum: Er will Arzt werden – aber dort darf er nicht einmal zur Schule gehen! Dieser Bub macht sich auf nach Deutschland, weil er über dieses Land so viel Gutes gehört hat. Er will etwas leisten, er boxt sich durch. Viele Flüchtlinge – nicht alle – fliehen vor dem, was wir in ihren Ländern anstellen. Sie fliehen zu uns, weil es besser ist, da zu leben, wo die Mächtigen leben, als da, wo die Machtlosen sind. In München haben Polizisten ihm geholfen, seinen Onkel zu finden, haben ihm Süßigkeiten geschenkt – diese Freundlichkeit zeigt, wie viel Positives in uns Menschen steckt!

Angesichts der schrecklichen Dinge, die Sie mit eigenen Augen gesehen haben: Können Sie da noch optimistisch in die Zukunft blicken?

Todenhöfer: Ich habe vor diesem Gespräch mit einem Huthi-Rebellen telefoniert. Jeden Tag wird dort im Jemen weiter getötet, auch mit deutschen Waffen. Ich gehe an diese Orte wie den Jemen, weil ich fürchte: Der ganze kriegerische Mist fliegt uns eines Tages wieder um die Ohren! Man kann andere Völker nicht bombardieren, die Rechte der Menschen mit Füßen treten, ohne dass der Krieg wie ein Bumerang zurückkommt. Ich möchte das verhindern. Ich möchte erreichen, dass die Leute laut lachen, wenn in Zukunft mal wieder ein Politiker über Werte spricht, um für einen Kriegseintritt zu werben. So wie der kleine Bub in Des Kaisers neue Kleider, sollen die Menschen sagen: „Werte? Ihr Mächtigen steht doch nackt da!“