Minister-Flop: Klöckner kocht mit Lafer - und lässt kein Fettnäpchen aus

Berlin - Das Amt der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hat so seine Tücken: Das Themenfeld erfährt mit zunehmendem Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein der Menschen eine immer breitere Aufmerksamkeit. Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) steht schon seit längerem unter intensiver Beobachtung. Bei einer Kochshow ist sie nun gleich in mehrere Fettnäpfchen getreten - Spott und Kritik sind die Folge.

Die 47-Jährige nahm eine Einladung für die Internet-Show „Kochen mit Lafer“ bei der Bild an, am Sonntag war das Format zu sehen. Klöckner und TV-Koch Johann Lafer bereiteten ein Drei-Gänge-Menü zu. Die Ministerin wollte zudem appellieren, sich trotz Corona-Krise gesund zu ernähren.

Der Haken: Schon vor der Ausstrahlung kursierte ein entsprechendes Promo-Video für die Sendung im Netz - und zwar beworben von der Handelskette „Kaufland“. Kein Wunder, schließlich ist das Unternehmen auch der Werbepartner der Show.

So ist Julia Klöckner, die erst vor wenigen Monaten wegen eines Nestlé-Videos in die Kritik geriet, durch ihren Auftritt in die komplette Werbung eingespannt - stets versehen mit dem Kaufland-Logo. Das stellt ein gefundenes Fressen für Kritiker dar:

Streitbarer Auftritt: Ernährungsministerin Klöckner kocht mit Billigfleisch

Das war es allerdings noch nicht: Klöckner, die sich 2019 auch beim Thema Tierwohllabel nicht mit Ruhm bekleckerte, leistete weitere Nachlässigkeiten: Auch der Umstand, dass beim Lebensmitteleinkauf das Budget bis 25 Euro begrenzt war, sorgt für einen Kritikpunkt.

Denn zu sehen ist in der Koch-Sendung, wie die Ernährungsministerin mit Lebensmitteln Essen zubereitet, die wohl den Idealen widersprechen, was die Ministerin sonst gerne mal der Bevölkerung anrät: zum Beispiel keine billigen Fleischwaren der niedrigsten Qualitätskennung zu kaufen.

Lafer kocht morgen bei BILD mit Julia Klöckner.

In einem Video war er bereits Zutaten einkaufen.

U. a. Rinderhackfleisch - Haltungsform 1.

Zu den Umständen hat sich bereits das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft geäußert: Man habe vorab weder vom Kaufland-Sponsoring beim Format „Kochen mit Lafer“ gewusst, noch bei der Auswahl der Lebensmittel mitentschieden - für diese sei die Produktionsfirma zuständig gewesen. Ein Argument, dass nicht bei allen zieht. SPD-Vize Kevin Kühnert etwa findet es „beklemmend“, dass das Ministerium keine Vorgaben macht und sich auch nicht informiert.

Und da wäre noch eine dritte Sache, die die Gemüter rund um Klöckners Auftritt erhitzt: Trotz Corona-Pandemie* tragen Lafer und Klöcker beim gemeinsamen Kochabenteuer keinen Maskenschutz* - ganz abgesehen davon, dass auch kein Mindestabstand* eingehalten wird.

